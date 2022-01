Gabriela Firea, despre sectorul energetic: E clar că e nevoie de intervenţie şi ajutor din partea Guvernului

„Românii încep să primească facturile uriaşe la energie. La fel de greu este şi pentru companii şi instituţii. Este clar că e nevoie de intervenţie şi ajutor din partea Guvernului. Trebuie să ne uităm mult şi la viitor. Venim cu măsuri concrete de sprijin pentru populaţie, spitale, şcoli şi instituţii pe termen lung”, scrie pe Facebook Gabriela Firea.

Ea precizează că România are la dispoziţie 16 miliarde de euro pe care să le cheltuie în următorii opt ani pentru dezvoltarea sectorului energetic.

„Guvernul României a analizat, într-o şedinţă informală, Strategia energetică naţională şi Instrumentele de finanţare în domeniul energiei până în 2030. Strategia Energetică Naţională are opt obiective majore până în 2030. În primul rând, toţi românii trebuie să aibă acces la energie electrică şi termică. Consumatorii vulnerabili, cum sunt românii loviţi acum de creşterea bruscă a preţului la energie, trebuie protejaţi la fel cum trebuie reducă sărăcia energetică. Piaţa de energie trebuie să devină cu adevărat competitivă şi România să poate fi un furnizor regional de securitate energetică. De asemenea, Strategia Energetică Naţională are ca obiectiv mai multă energie curată, dar şi dezvoltarea învăţământului în acest domeniu şi formarea de specialişti. Toate aceste obiective pot fi realizate cu fondurile nerambursabile pe care România le are la dispoziţie prin PNRR şi Fondul de Modernizare. Banii vor fi cheltuiţi pentru energie regenerabilă, energie nucleară, cogenerare, biocombustibil sau modernizarea infrastructurii energetice. Fondurile vor merge şi către comunităţile locale, la Bucureşti de exemplu, pentru modernizarea şi extinderea reţelelor de termoficare”, conchide ministrul Familiei.

Guvernul a analizat, luni, în cadrul unei şedinţe informale, oportunităţile de finanţare în valoare de peste 16 de miliarde de euro, fonduri de care România va putea beneficia până în 2030, pentru a-şi dezvolta sectorul energetic.