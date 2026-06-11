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Gândul: Lista completă a Guvernului Tomac. Cine sunt noile propuneri pentru funcțiile de ministru

Gândul: Lista completă a Guvernului Tomac. Cine sunt noile propuneri pentru funcțiile de ministru
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
11 iun. 2026, 11:24, Politic
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Surse politice consultate de Gândul susțin că aceasta este configurația completă a viitorului Guvern Tomac, cu propunerile pentru fiecare minister.

Nr.

Crt.

 Funcție / Instituție Prenume și Nume
1.

Prim-ministru

Eugen Tomac
2. Viceprim-ministru,

Ministru, Ministerul Educatiei si Cercetarii

 Sorin Costreie
3. Viceprim-ministru, fără portofoliu

Valeriu Nistor
4. Viceprim-ministru, fără portofoliu

Bogdan Dumitru
5.

Ministru, Ministerul Afacerilor Interne

 Tiberiu Trifan
6.

Ministru, Ministerul Finanțelor

 Ionuţ Simion
7.

Ministru, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

 Ionuţ Maşala
8.

Ministru, Ministerul Justiției

 Cosmin Soare-Filatov
9.

Ministru, Ministerul Apărării Naționale

 Dănuț Sebastian Neculăescu
10.

Ministru, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

 Florin Duma
11.

Ministru, Ministerul Sănătății

 Ştefan Dragosloveanu
12.

Ministru, Ministerul Agriculturii

 Nicolae Istudor
13.

Ministru, Ministerul Afacerilor Externe

 Luca Niculescu
14.

Ministru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 Carmen Moraru
15.

Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 Teodor Dulceaţă
16.

Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

 Diana Morar
17.

Ministru, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 Vladimir Ionaş
18.

Ministru, Ministerul Culturii

 Adrian Papahagi
19. Ministru, Ministerul Energiei Andrei Covatariu

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