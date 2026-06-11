Gândul: Lista completă a Guvernului Tomac. Cine sunt noile propuneri pentru funcțiile de ministru

Surse politice consultate de Gândul susțin că aceasta este configurația completă a viitorului Guvern Tomac, cu propunerile pentru fiecare minister.

Nr. Crt. Funcție / Instituție Prenume și Nume 1. Prim-ministru Eugen Tomac 2. Viceprim-ministru, Ministru, Ministerul Educatiei si Cercetarii Sorin Costreie 3. Viceprim-ministru, fără portofoliu Valeriu Nistor 4. Viceprim-ministru, fără portofoliu Bogdan Dumitru 5. Ministru, Ministerul Afacerilor Interne Tiberiu Trifan 6. Ministru, Ministerul Finanțelor Ionuţ Simion 7. Ministru, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Ionuţ Maşala 8. Ministru, Ministerul Justiției Cosmin Soare-Filatov 9. Ministru, Ministerul Apărării Naționale Dănuț Sebastian Neculăescu 10. Ministru, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Florin Duma 11. Ministru, Ministerul Sănătății Ştefan Dragosloveanu 12. Ministru, Ministerul Agriculturii Nicolae Istudor 13. Ministru, Ministerul Afacerilor Externe Luca Niculescu 14. Ministru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Carmen Moraru 15. Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Teodor Dulceaţă 16. Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale Diana Morar 17. Ministru, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Vladimir Ionaş 18. Ministru, Ministerul Culturii Adrian Papahagi 19. Ministru, Ministerul Energiei Andrei Covatariu