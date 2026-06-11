Gândul: Lista completă a Guvernului Tomac. Cine sunt noile propuneri pentru funcțiile de ministru

Surse politice consultate de Gândul susțin că aceasta este configurația completă a viitorului Guvern Tomac, cu propunerile pentru fiecare minister.
|Nr.
Crt.
|Funcție / Instituție
|Prenume și Nume
|1.
|
Prim-ministru
|
Eugen Tomac
|2.
|Viceprim-ministru,
Ministru, Ministerul Educatiei si Cercetarii
|Sorin Costreie
|3.
|Viceprim-ministru, fără portofoliu
|Valeriu Nistor
|4.
|Viceprim-ministru, fără portofoliu
|Bogdan Dumitru
|5.
|
Ministru, Ministerul Afacerilor Interne
|Tiberiu Trifan
|6.
|
Ministru, Ministerul Finanțelor
|Ionuţ Simion
|7.
|
Ministru, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
|Ionuţ Maşala
|8.
|
Ministru, Ministerul Justiției
|Cosmin Soare-Filatov
|9.
|
Ministru, Ministerul Apărării Naționale
|Dănuț Sebastian Neculăescu
|10.
|
Ministru, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
|Florin Duma
|11.
|
Ministru, Ministerul Sănătății
|Ştefan Dragosloveanu
|12.
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Ministru, Ministerul Agriculturii
|Nicolae Istudor
|13.
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Ministru, Ministerul Afacerilor Externe
|Luca Niculescu
|14.
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Ministru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
|Carmen Moraru
|15.
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Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
|Teodor Dulceaţă
|16.
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Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
|Diana Morar
|17.
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Ministru, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
|Vladimir Ionaş
|18.
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Ministru, Ministerul Culturii
|Adrian Papahagi
|19.
|Ministru, Ministerul Energiei
|Andrei Covatariu