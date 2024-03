George Scripcaru este candidatul PNL la Primăria municipiului Braşov

Am avut o întâlnire în care am stabilit candidatul pentru Primăria municipiului Braşov, în persoana lui george Scripcaru, care a executat timp de 16 ani această poziţie. Evident, este persoana care azi este cel mai bine poziţionat în toate evaluările sociologice. (...) Am toată convingerea că în 9 iunie ne vom lua revanşa, ţinând cont că suntem partidul care ne-am ţinut de promisiuni, am finalizat proiectele cu care ne-am angajat, iar azi putem spune braşovenilor că ştim să facem administraţie, iar proiectele pe care noi le-am implementat sunt deja vizibile şi multe au dat deja roade”, spune Adrian Veştea.

La rândul său, secretarul general al PNL, Lucian Bode, a anunţat că Adrian Veştea este candidatul PNL la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov.

„Am venit să sprijin doi oameni de administraţie, doi candidaţi PNL, care, cu certitudine, vor câştiga alegerile din 9 iunie. Zicea Adrian Veştea că îşi vor lua revanşa... Nu, vor recâştiga primăria municipiului reşedinţă de judeţ şi celelalte localităţi unde nu avem primari, pentru că diferenţa e făcută de faptele dumnealor, lucrurile lăsate în urmă de fiecare dintre noi, nu cele lăsate pe paginile de Facebook sau de reţele sociale, care nu reprezintă nimic pentru viaţa noastră, decât momente de bucurie sau de întristare, în funcţie de exprimările care sunt acolo”, afirmă liderul PNL, Nicolae Ciucă.