George Simion a venit la vot alături de Călin Georgescu. Nu li s-au permis declaraţii în secţie

Simion şi Georgescu au vrut să facă declaraţii în secţia de votare, la fel cum au făcut şi la turul 1. De această dată, un reprezentant al Ministerului de Interne i-a avertizat că nu au voie să facă asta.

Primul care a vorbit după vot a fost Călin Georgescu.

„Am votat pentru familia românească, în care cuvintele şi să fie sfinte, am votat pentru ţara noastră, de aici şi de pretutindeni, care mai mult ca oricând are nevoie de iubire, de iertare şi de vindecare. La final, aş vrea să ne amintim de cuvintele înţelepte ale străbunilor noştri, care spuneau: cu cât suntem mai mulţi, cu atât este mai bine, aşa încât să fim mulţi la vot şi vom fi puternici”, a spus Georgescu, după vot.

La rîndul său, George Simion a spus că a votat împotriva nedreptăţilor făcute poporului român.

„Am votat împotriva nedreptăţilor făcute poporului român, am votat împotriva inechităţilor şi umilinţelor la care surorile şi fraţii noştri au fost supuşi şi aici, în actuale graniţe şi pretutindeni. Am votat împotriva abuzurilor şi împotriva sărăciei, am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toţi, dar totodată am votat pentru viitorul nostru, care să fie decis doar de români, pentru români şi pentru România”, a spus candidatul George Simion.

Mai mulţi susţinători ai lui Călin Georgescu au fost prezenţi la secţia de votare şi au scandat numele acestuia.