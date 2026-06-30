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George Simion: Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Liderul AUR George Simion a anunțat că începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.
George Simion: Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
30 iun. 2026, 16:21, Politic
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„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan”, a transmis marți pe rețelele de socializare George Simion.

Președintele AUR ca a anunțat că marți și miercuri va veni „cu multe vești bune” de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere AUR.

El îi cere lui Nicușor Dan să desemneze un premier în această săptămână.

„Îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor Constituționale”, a scris Simion.

Președintele AUR, George Simion, a reacționat imediat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat un nou blocaj politic în negocierile pentru formarea noului executiv.

Formațiunea de opoziție a cerut includerea sa în viitoarea formulă guvernamentală și a amenințat atunci cu suspendarea președintelui.

„AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează N.Dan, el trebuie suspendat”, a transmis atunci George Simion printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că demersul AUR ar trebui susținut și de alte partide.

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