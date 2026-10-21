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George Simion, reacție dură după ce Călin Georgescu a devenit suspect într-un nou dosar DIICOT

Președintele AUR, George Simion, a venit cu o reacție dură după ce Călin Georgescu a devenit suspect într-un nou dosar al DIICOT, pe care l-a numit „o nouă invenție a sistemului”.
George Simion, reacție dură după ce Călin Georgescu a devenit suspect într-un nou dosar DIICOT
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
21 oct. 2026, 16:38, Politic
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Liderul AUR, George Simion, a reacționat miercuri pe rețelele sociale după ce fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a devenit suspect într-un nou dosar deschis de DIICOT. Simion susține că este vorba despre „o nouă invenție a sistemului”.

„O nouă zi, o nouă invenție a sistemului: nu mai ai nevoie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă! LIBERTATE”, a scris liderul AUR.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale efectuează, miercuri, percheziții domiciliare într-un nou dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că a apelat la o firmă specializată pentru a-i scana locuința sa din Mogoșoaia cu scopul de a identifica și perturba tehnica de supraveghere audio-video instalată de anchetatori.

„Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice”, a transmis DIICOT, conform Gândul.

Surse judiciare au precizat că descinderile au vizat vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, acesta fiind condus la audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală.

În fața anchetatorilor a fost adus și un bărbat în vârstă de 35 de ani, identificat ca fiind specialistul care a realizat operațiunile tehnice de căutare și bruiere a mijloacelor de monitorizare.

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