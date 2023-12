Gheorghe Flutur: ”Cine sparge o coaliţie acuma, vai de capul lui ce va păţi, politic vorbind”

Gheorghe Flutur susţine că PNL şi PSD vor continua să rămână în coaliţie, în ciuda unor neînţelegeri. Gheorghe Flutur este unul din cei patru prim-vicepreşedinţi PNL la nivel la naţional, preşedintele PNL Suceava şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava. Întrebat dacă PNL şi PSD vor colabora şi pe viitor, în contextul anului electoral 2024, când sunt programate patru rânduri de alegeri, domnul Flutur a declarat: ”Coaliţia a fost o piatră de încercare pentru noi, pentru liberali, şi eu vă spun că şi la Suceava, cu tot atacul şi noaptea, şi ziua, mă tot atacă şi văd, aşa, un fel de oftică, o ură din aia, şi mă gândesc: <Mă, ce Dumnezeu v-am făcut eu?>. Cred că unii din ăştia, dacă s-ar inventa canalul şi ar veni la putere, sigur m-ar trimite la canal, aşa mă urăsc. Dar mă urăsc pentru că eu alerg mult prin judeţ. Probabil că am devenit nesuferit şi dincolo, şi dincolo, şi dincolo, şi apoi <hai să-i dăm în cap lui Flutur>. Asta e. Bun, îmi duc crucea”.

Gheorghe Flutur a adăugat că această coaliţie aflată la guvernare rezistă ”pentru că sunt proiectele mari care ne leagă. A fost bugetul. Sunt proiectele de aducere a banilor europeni, miliarde de euro. Păi, ce, dacă spargem o coaliţie creăm instabilitate cu războiul la marginea ţării, banii europeni nu-ţi mai vin... Ce să spui populaţiei, pentru că cine sparge o coaliţie acuma, vai de capul lui ce va păţi, politic vorbind, şi atunci noi suntem conştienţi că trebuie să ducem căruţa înainte”.

Gheorghe Flutur a mai declarat că liberalii trebuie să rămână la guvernare, pentru a putea să menţină un echilibru în ceea ce priveşte luarea deciziilor, afirmând: ”7,3% din buget sunt bani de investiţii. Aici a fost mâna liberalilor, în primul rând. Doi, am cerut să nu se desfiinţeze pilonul II de Pensii pentru tineret, că erau discuţii, dar nu spun asta că, vai!, numai noi am făcut, dar într-o coaliţie tusea şi junghiul, aşa cum se spune, e bine că eşti în <casă>, că mai aperi cota unică, o aperi că mediul de afaceri are nevoie. Dacă nu eram în <casă> cum era, pentru că un partid socialist vrea mai mult să împartă, iar un partid liberal vrea mai mult să producă, şi acolo ne întâlnim, ne mai încăierăm, dar de-aici ar trebui să iasă ceva bun”.