Kelemen: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii

„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii”, declară liderul UDMR, Kelemen Hunor.

„Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință”, afirmă președintele Uniunii.

Potrivit acestuia, în coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii.