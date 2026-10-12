Gianina Șerban (AUR): „36 de ani de guvernare au împins România spre dezastru demografic. AUR propune soluții concrete pentru familiile românești”

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„România se golește de oameni după 36 de ani de guvernări care au abandonat familia românească. PSD, PNL și partidele care s-au perindat la putere au împins tinerii spre nesiguranță financiară, au scumpit traiul de zi cu zi și au transformat creșterea unui copil într-o povară tot mai greu de suportat”, a declarat Gianina Șerban.

Deputatul AUR atrage atenția asupra diferenței dintre numărul nașterilor și cel al deceselor, invocând date potrivit cărora, în august 2026, numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor.

În opinia sa, costurile ridicate ale locuințelor, creșterea prețurilor și povara fiscală reprezintă obstacole importante pentru tinerii care își doresc să întemeieze o familie.

„Cum să își întemeieze tinerii o familie când locuințele sunt inaccesibile, prețurile cresc, iar taxele și cheltuielile le consumă veniturile? Cum să își permită creșterea unui copil când sprijinul statului este insuficient, iar fiecare scumpire înseamnă noi sacrificii pentru părinți?”, a transmis parlamentarul.

Gianina Șerban critică și faptul că deficitul de forță de muncă este invocat pentru aducerea lucrătorilor din afara țării, în timp ce problemele economice și sociale care determină plecarea românilor în străinătate rămân, în opinia sa, nerezolvate.

Măsurile propuse de AUR pentru sprijinirea familiilor

Pentru combaterea declinului demografic, AUR susține eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului, introducerea unor deduceri fiscale pentru familiile cu mai mulți copii, dezvoltarea unor programe de locuințe accesibile pentru tineri și majorarea alocațiilor pentru copii.

„Statul trebuie să încurajeze familiile, nu să le împovăreze suplimentar tocmai în perioada în care au cea mai mare nevoie de sprijin”, a subliniat deputatul AUR.

Potrivit Gianinei Șerban, aceste măsuri ar trebui integrate într-o strategie națională de susținere a natalității, care să ofere familiilor stabilitate financiară și să creeze condiții pentru ca tinerii să își construiască viitorul în România.

„Oprirea declinului demografic este o datorie națională. AUR își asumă susținerea familiilor românești și promovarea unor politici care să le ofere tinerilor șansa de a-și construi viitorul în România. Statul trebuie să fie un sprijin pentru părinți, nu o povară în plus, iar protejarea familiei trebuie să devină o prioritate reală, nu doar o promisiune electorală”, a declarat deputatul AUR Gianina Șerban.