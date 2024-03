Gorghiu: Se vede cu ochiul liber că partide ca AUR nu au oameni cu care să iasă în faţă

„Ştim că seducţia extremismului este una periculoasă. Populismul, lipsa de proiecte şi de soluţii nu vor avea voturile pe care speră să le aibă pe 9 iunie. Se vede cu ochiul liber că partide ca AUR nu au oameni cu care să iasă în faţă. Aceste partide nu au proiecte pentru comunităţile locale”, spune Alina Gorghiu.

Ea afirmă că „toate proiectele de ţară ale României moderne poartă amprenta PNL”.

„Din ianuarie 1990, de la reluarea activităţii PNL, noi, cei din PNL, am fost cei care am susţinut parcursul european al României. Aderarea la NATO, UE, ridicarea MCV, pe 15 septembrie anul trecut, toate aceste proiecte de ţară poartă amprenta PNL. Partidul nostru crede ferm în destinul european al României. Acest destin fără fonduri europene, fără capitalurile private venite în România, fără ele, nu ştim unde era România astăzi. Avem milioane de conceţăceni în Spania, Italia şi alte ţări in Diaspora, călătoriile aeriene, de mâine, o să fie mult, mult mai uşoare.

Alina Gorghiu a pledat pentru votul de la 16 ani.

„Noi nu avem acest vot deşi era suficient să votăm iniţiativa din Parlament. Poate la următoarele alegeri pentru Parlamentul European o să generăm această dezbatere în spaţiul public”, încheie Gorghiu.