Grapini: Dacă România pierde definitiv procesul cu Pfizer, daunele trebuie suportate de cei care au comandat vaccinurile

România ar putea pierde aproximativ 600 de milioane de euro în urma litigiului cu compania Pfizer, privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19, în contextul unor decizii administrative care ridică semne serioase de întrebare cu privire la responsabilitatea factorilor implicați, a transmis Maria Grapini.

Europarlamentarul susține că deciziile luate la nivel guvernamental, în perioada pandemiei, privind comandarea unor cantități semnificative de vaccinuri, depășind necesarul real al populației, au avut și ar putea să mai aibă consecințe importante asupra bugetului public, implicit al românilor.

„Am ridicat ori de câte ori am avut ocazia problema cantității uriașe pe care România a comandat-o. Problema prețului este culpa Comisiei Europene, pentru că a fost achiziție colectivă, dar problema cantității este problemă națională, care ține doar de guvernul de atunci. Să o spunem direct: premierul Cîțu și miniștrii USR ai Sănătății au comandat iresponsabil o cantitate uriașă”, a transmis Maria Grapini.

România trebuie să își apere ferm interesele în cadrul procesului aflat pe rol la Bruxelles, utilizând toate instrumentele juridice disponibile pentru a limita impactul financiar asupra bugetului de stat susține Grapini. Totodată, în eventualitatea unei decizii definitive nefavorabile, este esențială clarificarea responsabilităților individuale în procesul decizional. Principiul răspunderii pentru deciziile administrative trebuie aplicat în mod consecvent, astfel încât costurile unor eventuale erori să nu fie transferate asupra cetățenilor.

„Dacă vom pierde definitiv procesul, banii trebuie dați de cei care au comandat, de la miniștrii Sănătății, până la premier. Nu românii trebuie să plătească pentru incompetența guvernelor”, a conchis Maria Grapini.