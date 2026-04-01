Lider PSD, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: Așa se intampla când incompetenți pun mâna pe bani publici

„România a pierdut procesul cu Pfizer. Vom plăti 3 miliarde de lei (!!!) plus dobânzi, pentru ca miniștrii useriști ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioan Mihaila au comandat vaccinuri fără număr”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Daniel Zamfir.

Reacția acestuia vine după ce România a pierdut în prima instanță procesul cu Pfizer și trebuie să plătească 600 de milioane de euro sau aproximativ trei miliarde de lei pentru dozele de vaccin pe care a refuzat să le mai preia în 2023.

„Așa se intampla cand incompetenti si neaveniti pun mâna pe bani publici”, mai spune liderul social-democrat.

De asemenea, Zamfir mai lansează atacuri și la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, privind gestionarea programului european de înarmare SAFE. „Mă gandesc cu groaza ca Radu Salvador Miruța va avea pe mână 12 miliarde din programul SAFE”, notează Zamfir.