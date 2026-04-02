Ilie Bolojan, după procesul pierdut cu Pfizer: Așa se întâmplă când se iau decizii negândite

Ilie Bolojan a declarat că România trebuie să acționeze rapid după sentința în primă instanță în procesul cu Pfizer, care obligă statul la plata unei sume de peste trei miliarde de lei.

Prioritatea Guvernului

„Ceea ce trebuie să facem cât mai repede posibil, în zilele următoare, este să luăm legătura cu firma Pfizer, să începem o negociere, să blocăm plata dobânzilor și să vedem care este modalitatea prin care putem găsi o formulă ca această plată să se facă într-o manieră eșalonată”, a spus Ilie Bolojan joi, la Europa FM.

„Ne consultăm cu echipa de avocați, pentru că în această situație este și Polonia, într-o situație identică cu noi. În aceea zi am avut două procese conexate, România și Polonia, și și Polonia au pierdut, deci ne consultăm cu privire la ceea ce este de făcut în perioada următoare”, mai declară șeful Guvernului.

Referit la acest caz, premierul a spus: „ Așa se întâmplă când, fiind în guvernare, se iau uneori decizii greșite, decizii negândite, care se întorc împotriva noastră într-un timp mai lung sau mai scurt”.

Ilie Bolojan a cerut Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății să prezinte o cronologie clară a deciziilor pentru ca societatea civilă să aibă o mai bună înțelegere asupra situației.

„Un cumul de responsabilități”

Premierul spune că decizia instanței vine ca urmare a mai multor greșeli făcute de decidenții României: „Fără să cunosc toate detaliile, în mod cert am comandat prea multe doze față de câte aveam nevoie. Înțeleg că au fost peste 100 de milioane de doze, ceea ce este mult mai mult decât populația țării noastre. Nu le-am vândut atunci când încă mai putem vinde din ele sau rezolva anumite probleme. Nu am renegociat cu această companie imediat când lucrurile erau calde, cum au reușit să facă alte țări. Și din păcate nu am evoluat nici în acești ani și am ajuns în această situație. Deci e un cumul de responsabilități”.