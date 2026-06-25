Prima pagină » Politic » Grindeanu acuză un nou paradox politic: S-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj

Grindeanu acuză un nou paradox politic: S-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, acuză USR că a „pus pe masă” un nou paradox politic: deblocarea crizei prin blocaj. El îi acuză pe membrii USR de „contorsiuni politice” și inventarea unor motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional.
Grindeanu acuză un nou paradox politic: S-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
25 iun. 2026, 22:50, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Liderul social-democrat a anunțat că se fac primii paşi pentru un nou Guvern, după ce joi a convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic. Acestea sunt legate de de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE.

Sorin Grindeanu spune că instalarea unui nou guvern este urgentă în condițiile în care se apropie startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating.

Cu toate acestea, președintele PSD remarcă „exhibiționismul moral al unora”.

„Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte – dacă mai era nevoie – că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile. Blochează toată țara de «dragul românilor» şi se «sacrifică» zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR”, a scris Grindeanu pe Facebook, joi seara.

El amenință USR: „dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci – cu siguranță- se poate și fără ei”.

„Rotativa” este punctul de plecare pentru un acord politic, a anunțat joi Dominic Fritz, președintele USR, care a spus că „pentru orice altceva lipsește încrederea”.

Liderul USR mai spune că „să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală”.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Cât a plătit statul român pentru excursia lui Irineu Darău la Dakar. Ministrul USR al Economiei l-a însoțit pe Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei
Gandul
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
Libertatea
Cele 7 semne ale cancerului de prostată pe care bărbații nu trebuie să le ignore
CSID
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da