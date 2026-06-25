Grindeanu acuză un nou paradox politic: S-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj

Liderul social-democrat a anunțat că se fac primii paşi pentru un nou Guvern, după ce joi a convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic. Acestea sunt legate de de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE.

Sorin Grindeanu spune că instalarea unui nou guvern este urgentă în condițiile în care se apropie startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating.

Cu toate acestea, președintele PSD remarcă „exhibiționismul moral al unora”.

„Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte – dacă mai era nevoie – că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile. Blochează toată țara de «dragul românilor» şi se «sacrifică» zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR”, a scris Grindeanu pe Facebook, joi seara.

El amenință USR: „dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci – cu siguranță- se poate și fără ei”.

„Rotativa” este punctul de plecare pentru un acord politic, a anunțat joi Dominic Fritz, președintele USR, care a spus că „pentru orice altceva lipsește încrederea”.

Liderul USR mai spune că „să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală”.