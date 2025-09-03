Grupul SOS din Senat a devenit „Pace – Întâi România”

„Comitetul Liderilor a decis să propună plenului să luăm act de schimbarea denumirii grupului în denumirea propusă de membrii grupului și, prin urmare, să completăm Biroul Permanent cu reprezentantul propus de grupul cu noua denumire”, a anunțat în plecul Senatului liderul senaotirlor PNL, Daniel Fenechiu.

„Luăm act de propunerea Comitetului Liderilor și, în consecință, luăm act de schimbarea denumirii grupului parlamentar (în Pace – Întâi România – n.r.)”, a spus președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Liderul grupului, Cosmina Cerva, l-a porpus în funcția de chestor pe Ninel Peia, care a fost ales cu 72 de voturi.