Guvernatorul BNR Mugur Isărescu invitat, din nou, la audieri în Parlament/ Ce le răspunde senatorilor purtărorul de cuvânt

Biroul permanent al Senatului a aprobat, marţi, invitarea guvernatorului BNR Mugur Isărescu, la audieri joi, de la ora 11.00 în comisiile reunite e buget ale Parlamentului. Este a doua invitaţia lansată de Parlament, Isărescu neparticipând la audierea anterioară în Comisia economică a Senatului.

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a afirmat, marţi, că prezenţat lui Mugur Isărescu la audierea în comisii este obligatorie. Acesta a invocat un articol din Regulamentul Senatului care spune că: „în cazul în care comisiile solicită participarea la lucrările lor a unor membri ai Guvernului sau a conducătorilor unor instituţii publice, prezenţa acestora este obligatorie”.

„Biroul Permanent al Senatului a luat decizia ca astăzi să trimită o hârtie BNR prin care să solicite domnului guvernator prezenţa în faţa comisiilor economice şi de buget-finanţe ale Senatului României, hârtie care va pleca astăzi către BNR. Va fi semnată de conducerea Biroului Permanent, ca atare domnul guvernator va avea în faţă o hârtie de la BP şi va decide domnia sa dacă consideră că este oportun sau nu să vină la audierile comisiei economice a Senatului şi a comisiei de finanţe. Decizia Biroului Permanent al Senatului este ca în urma solicitării celor două comisii să îl invităm joi la ora 11:00 pe guvernatorul BNR la audieri”, a declarat Zamfir.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, au fost invitaţi, pe 29 ianuarie, de către preşedintele Comisiei economice a Senatului, Daniel Zamfir, la audieri, pentru a da explicaţii despre calcularea indicelui ROBOR. Niciunul dintre cei doi nu au participat la audierile comisiei parlamentare.

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Concurenţei, a confirmat, marţi seara, că autoritatea pe care o reprezintă desfăşoară, de la începutul acestui an, o investigaţie privind indicele ROBOR. Acesta a adăugat că, în prezent, autoritatea are sub investigaţie nouă bănci, începând de anul trecut, dar nu vizează operaţiunile acestora legate de ROBOR.

Suciu, în replică: De un an de zile, BNR a anunţat că joi, la 11:00, este şedinţa de politică monetară

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României (BNR), menţionează în replică la invitaţia primită, că audierea guvernatorului se suprapune cu şedinţa de politică monetară a BNR şi cere să se găsească o altă dată pentru reuniune.



„Mulţumim de invitaţie. De un an de zile, BNR a anunţat că joi, 7 februarie 2019, la ora 11:00, este şedinţa de politică monetară. Sunt convins că, din respect pentru activitatea BNR, se va găsi altă dată. Sunt însă chiar surprins că nu s a făcut această simplă verificare, astfel încât să se ţină cont de programul de şedinţe deja programate al BNR. Programul este public de un an de zile şi anunţat pe site şi la fiecare şedinţa de politică monetară. Sper să nu fie aceeaşi obsesie pentru persoane a domnului Zamfir şi aceeaşi lipsa de interes pentru teme reale pe care dânsul le-a manifestat deja”, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, marţi, la solicitarea MEDIAFAX.

