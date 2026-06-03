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Guvernul clarifică modul cum se face majorarea salarială pentru personalul care implementează proiecte PNRR

Personalul implicat în implementarea PNRR, până la data de 31 august 2026, va beneficia de o majorare salarială lunară de 40%. Acest procent are în vedere gradul de îndeplinire de minim 50% pe ordonator principal/personal a reformelor, țintelor și jaloanelor aferente, în condițiile fișei postului.
Guvernul clarifică modul cum se face majorarea salarială pentru personalul care implementează proiecte PNRR
Sursă foto: Pexels
Laura Buciu
03 iun. 2026, 13:05, Politic
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Prin Hotărârea aprobată miercuri de Guvern se introduce un mecanism de evaluare lunară a îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor individuali de către personalul care îndeplinește atribuții privind gestionarea asistenței financiare europene, prevăzute de regulamentele europene și memorandumurile de finanțare aplicabile sau aferente elaborării, gestionării, negocierii, aprobării și implementării PNRR.

„Se creează astfel posibilitatea corelării nivelului majorării salariale cu performanța efectiv realizată în activitatea curentă aferentă implementării PNRR. Acest mecanism va fi detaliat prin act administrativ al ordonatorului principal de credite”, transmite Guvernul.

Astfel, pentru personalul implicat în implementarea PNRR, până la data de 31 august 2026 se va aplica o majorare salarială lunară de 40%, în baza unui raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituției. Acest procent de majorare salarială are în vedere gradul de îndeplinire de minim 50% pe ordonator principal/personal a reformelor, țintelor și jaloanelor aferente, în concordanță cu atribuțiile din fișa postului.

Conducătorul instituției va emite un ordin prin care se stabilesc activitățile și subactivitățile rămase de realizat din calendarul implementării reformelor, țintelor și jaloanelor, precum și modelul raportului individual de activitate.

Măsura este determinată de necesitatea accelerării implementării proiectelor finanțate prin PNRR și de asigurarea îndeplinirii țintelor și jaloanelor asumate de România. Aplicarea măsurii necesită stabilirea unor proceduri interne clare și unitare privind evaluarea lunară a obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Revizuirea lunară a majorării salariale nu poate depăși nivelul stabilit prin ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale. Mecanismul este similar celui utilizat pentru personalul nominalizat în echipele de proiect, reglementat prin HG nr. 234/2023.

 

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