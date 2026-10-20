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Guvernul Niculescu va avea două ministere noi: Digitalizare și Inteligență Artificială, dar și Învățământ Preuniversitar

În discursul său de învestire de la votul din plenul Parlamentului, premierul desemnat, Luca Niculescu, a vorbit despre cele două ministere noi înființate în cadrul Guvernului României.
Guvernul Niculescu va avea două ministere noi: Digitalizare și Inteligență Artificială, dar și Învățământ Preuniversitar
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
20 oct. 2026, 15:11, Politic
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„Digitalizarea și Inteligența Artificială vor fi coordonate direct de la nivelul prim-ministrului și trebuie să devină și o prioritate a politicii industriale, prin sprijinirea companiilor românești, dezvoltarea cercetării, atragerea investițiilor tehnologice și susținerea candidaturii României pentru găzduirea Gigafabricii Europene de Inteligență Artificială la Marea Neagră”, a declarat Niculescu, marți, în Plenul Parlamentului.

La conducerea acestui minister, luni, aviz favorabil a primit Bogdan Dumitru, tehnocrat din mediul privat, care a primit, luni, aviz pozitiv.

Celălat minister nou înființat în cabinetul Niculescu este Ministerul Învățământului Preuniversitar, la conducerea căruia se află Sorin Ionescu, directorul Colegiului Național Bănățean din Timișoara, care a primit și el aviz favorabil.

În discursul său de învestire susținut, marți, Luca Niculescu a declarat că învățământul preuniversitar reprezintă una dintre zonele critice pentru viitorul țării.

„În școala primară și gimnazială se construiesc sau se pierd șansele unei întregi generații. Astăzi, un tânăr din cinci nu este nici la școală, nici la muncă, nici într-o formă de pregătire, iar România are cea mai ridicată rată de părăsire timpurie a școlii din Uniunea Europeană”, a declarat Niculescu.

Focus pe decalajele din Educație

Acesta a precizat că va fi acordată o atenție specială calității învățământului preuniversitar și reducerii decalajelor prin extinderea programelor „Masă sănătoasă” și „Școală după școală” și dezvoltarea învățământului dual.

„Șansa unui copil nu trebuie să depindă de venitul părinților sau de locul în care trăiește”, le-a spus Niculescu parlamentarilor prezenți la votul său de învestitură.

Acesta a mai afirmat, separat, că va sprijini artiștii și cultura română, atât acasă, cât și în lume.

„Dezvoltarea unei țări nu se măsoară doar în cifre și investiții, ci și în forța culturii sale și în ceea ce lasă generațiilor viitoare”, a conchis Niculescu.

În aceste momente, se desfășoară dezbaterea parlamentară pentru votul de învestire al Guvernului Niculescu. Executivul condus de ministrul desemnat trebuie să strângă 233 de voturi pentru a fi învestit. Spre deosebire de celelalte încercări de învestire a unui Executiv, Guvernul Niculescu a reușit să obțină o majoritate în rândul partidelor parlamentare, obținând sprijinul PSD, PNL, UDMR, UPR și Grupului minorităților.

Deși anterior PNL și UDMR au anunțat că vor acorda votul, partidele au afirmat că nu se vor implica în guvernare.

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