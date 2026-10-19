Bogdan Dumitru, propus ministru pentru Digitalizare: Statul român trebuie să ia în calcul folosirea unor modele AI proprii

El a susținut că statul român ar trebui să analizeze posibilitatea de a utiliza modele de inteligență artificială apropiate de cele mai avansate sisteme existente, inclusiv modele open-source, găzduite în infrastructura guvernamentală.

Candidatul a afirmat că tehnologia nu mai reprezintă un obstacol major pentru digitalizarea administrației publice, inclusiv din perspectiva costurilor, comparativ cu situația din urmă cu câțiva ani.

„Este nevoie de puțină voință politică, nu mai mult. Repet, tehnologia astăzi există, nu ne mai stă în cale sau, oricum, într-o măsură mult mai mică, inclusiv legată de costuri, față de cum era acum câțiva ani”, a declarat Bogdan Dumitru.

El a susținut că programele deja începute trebuie continuate și că una dintre prioritățile viitoarei guvernări ar trebui să fie implementarea soluțiilor digitale care pot reduce timpul pierdut de cetățeni și costurile administrative.

Bogdan Dumitru vrea mai multă colaborare între ministere pentru digitalizare

Candidatul pentru funcția de ministru delegat pentru Digitalizare a afirmat că unul dintre obiectivele sale ar fi simplificarea colaborării dintre instituțiile statului, astfel încât schimbul de informații și coordonarea proiectelor să nu mai consume resurse importante.

El a precizat că Agenția pentru Digitalizarea României (ADR) ar urma să dispună de buget pentru astfel de inițiative, dar a subliniat că implementarea lor depinde și de cooperarea dintre ministere.

„O colaborare poate să fie extrem de consumatoare de timp și de resurse, dar scopul ar fi ca genul ăsta de colaborări să fie aproape triviale sau, oricum, extrem de simple”, a afirmat Bogdan Dumitru.

El a adăugat că intenționează să lucreze cu o echipă care are experiență în instituțiile publice și care poate contribui la identificarea soluțiilor legislative și administrative necesare pentru punerea în aplicare a proiectelor.

Bogdan Dumitru propune analizarea unor modele de inteligență artificială pentru instituțiile statului

Bogdan Dumitru a atras atenția asupra dependenței de furnizorii externi de inteligență artificială și a susținut că statul român ar trebui să ia în calcul scenariul în care accesul la modelele avansate ar putea fi restricționat.

În acest context, el a pledat pentru o implicare mai activă la nivelul Uniunii Europene și pentru analizarea posibilității de a găzdui modele de inteligență artificială în infrastructura guvernamentală, inclusiv cu sprijinul unor instituții precum Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI).

„Trebuie să existe posibilitatea de a implementa și de a aduce în cloudul guvernamental, sau implicând instituții precum ICI, modele care sunt foarte aproape de modele de frontieră, plecând de la modele open-source, pe care le putem interioriza”, a declarat candidatul.

Potrivit acestuia, asemenea soluții ar putea permite ministerelor să utilizeze mai eficient datele proprii și să reducă volumul documentelor pe suport fizic care circulă între instituții.

Bogdan Dumitru a recunoscut că implementarea unor astfel de sisteme ar presupune costuri inițiale, dar a apreciat că, pe termen lung, acestea ar putea contribui la eficientizarea activității administrației publice.

Bogdan Dumitru susține accesul cetățenilor la servicii publice online, fără eliminarea ghișeelor

În ceea ce privește relația dintre cetățeni și administrație, candidatul a afirmat că accesul online la serviciile publice trebuie să reprezinte o opțiune, fără ca interacțiunea directă cu funcționarii să fie eliminată.

El a explicat că persoanele care preferă să se deplaseze la ghișeu ar putea beneficia în continuare de sprijinul personalului, care ar accesa în sistem serviciile digitale în numele acestora.

Bogdan Dumitru a susținut că digitalizarea trebuie să aibă ca obiectiv principal economisirea timpului și reducerea cheltuielilor asociate deplasărilor.

„Tot ce înseamnă procesul de digitalizare are fundamental un singur scop, să economisească timp. Timp și, evident, resursele cheltuite pe deplasări. Deci, în esență, vorbim de o economie”, a declarat acesta.

Bogdan Dumitru vrea să faciliteze accesul startup-urilor la date publice

Candidatul a vorbit și despre posibilitatea ca firmele mici și startup-urile să aibă un acces mai bun la date publice, pentru a putea dezvolta proiecte tehnologice și prototipuri care să se transforme ulterior în afaceri.

El a menționat programul TechUp și a precizat că unele dintre aceste inițiative țin de Ministerul Economiei, subliniind însă că statul ar putea aborda mai coordonat sprijinirea companiilor aflate la început de drum.

„Să dăm posibilitatea companiilor mici, startup-urilor mici să aibă acces, iarăși, la date, date publice, astfel încât să poată să dezvolte diverse proiecte, prototipuri care pot să se sfârșească în a deveni niște startup-uri și poate chiar companii serioase în viitor”, a afirmat Bogdan Dumitru.

El a adăugat că speră ca viitoarele companii românești de tehnologie cu potențial de creștere până la nivelul de unicorn să provină din zona inteligenței artificiale.

Bogdan Dumitru a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate, cu 47 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 16 abțineri.