Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Péter Magyar. Subiectele abordate de cei doi politicieni

Premierul român Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Péter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei. Cei doi politicieni au vorbit despre cooperarea dintre România și Ungaria, despre minorități și despre proiectele economice comune.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
15 apr. 2026, 19:05, Politic

Convorbirea telefonică între premierul Ilie Bolojan și Péter Magyar a avut loc miercuri, au anunțat reprezentanții Palatului Victoria.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Péter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României”, a transmis partea română.

În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat „stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria”. De asemenea, „a fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei.”

Nu în cele din urmă, cei doi au vorbit despre minorități, iar politicianul maghiar a fost invitat la București.

„Prim-ministrul României a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale. La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes în exercitarea mandatului și i-a adresat invitația de a efectua o vizită oficială la București”, au precizat reprezentanții Palatului Victoria.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Șeful ITM care a venit cu un Lamborghini la muncă a fost demis de ministrul Muncii. Gândul publică ordinul de demitere
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport
Alexandru Rafila spune de ce nu a plătit 170 de milioane de euro ca să anuleze contractele pentru vaccinurile Pfizer. Cei trei vinovați
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | Ce pensie vei avea, în funcție de data nașterii și de stagiul complet de cotizare
CSID
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor