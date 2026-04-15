Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Péter Magyar. Subiectele abordate de cei doi politicieni

Convorbirea telefonică între premierul Ilie Bolojan și Péter Magyar a avut loc miercuri, au anunțat reprezentanții Palatului Victoria.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Péter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României”, a transmis partea română.

În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat „stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria”. De asemenea, „a fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei.”

Nu în cele din urmă, cei doi au vorbit despre minorități, iar politicianul maghiar a fost invitat la București.

„Prim-ministrul României a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale. La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes în exercitarea mandatului și i-a adresat invitația de a efectua o vizită oficială la București”, au precizat reprezentanții Palatului Victoria.