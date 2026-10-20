Ilie Bolojan, acuzații dure la adresa PSD în Parlament: „Nu există nicio grea moștenire”. De ce PNL va vota Guvernul Niculescu

În discursul susținut în plenul reunit al Parlamentului, Ilie Bolojan a acuzat PSD și AUR că au provocat o criză politică prin demiterea fostului guvern, fără să ofere ulterior o alternativă viabilă.

„Au trecut peste cinci luni de când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât guvernul nu au reușit să ofere nicio soluție viabilă”, a declarat Bolojan.

Acesta a criticat și desemnările făcute de președintele României pentru funcția de premier, susținând că, dintre cele patru propuneri, doar cea a lui Siegfried Mureșan a reflectat voința politică exprimată de partide în urma consultărilor.

Bolojan: PNL va da un vot de necesitate, fără să intre la guvernare

Premierul interimar a explicat că liberalii au decis să susțină învestirea Guvernului Niculescu pentru a evita prelungirea blocajului politic și agravarea problemelor din serviciile publice.

„Continuăm criza politică sau o închidem? Politic, pentru PNL ar fi simplu să voteze împotrivă. Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama ce greu îți este”, a afirmat Bolojan.

Acesta a avertizat că o criză prelungită ar putea afecta funcționarea serviciilor de bază, inclusiv activitatea unităților de primiri urgențe.

„De aceea, PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize. Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României. Și nu suntem șantajați, ca să fie clar pentru toată lumea”, a declarat premierul interimar.

Bolojan a insistat că PNL nu va accepta prelungirea crizei doar pentru a demonstra că adversarii politici au greșit.

„PNL nu va împinge România spre colaps doar pentru a demonstra că unii au greșit. Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici”, a adăugat acesta.

Atac la PSD: Nu există nicio grea moștenire

Ilie Bolojan a respins anticipat eventualele justificări ale PSD privind problemele economice pe care le-ar putea întâmpina noul Guvern.

„PSD deja inventează o grea moștenire cu care să-și acopere incapacitatea de a onora promisiunile mincinoase. Să fie clar, nu există nicio grea moștenire. Bugetul este stabilizat”, a susținut premierul interimar.

Acesta a afirmat că problemele structurale ale statului au fost generate în mare parte de politicile PSD din ultimii ani și a cerut viitorului Executiv să nu anuleze măsurile de corectare a dezechilibrelor bugetare.

„Românii au plătit un preț pentru corectarea dezechilibrelor. Aveți bunul-simț să nu stricați ceea ce s-a corectat în aceste 15 luni”, a transmis Bolojan.

Totodată, premierul interimar a precizat că responsabilitatea pentru deciziile viitorului Executiv va aparține PSD și premierului desemnat.

„Din momentul învestirii, răspunderea pentru conducerea țării aparține noului guvern PSD și premierului desemnat de președintele României. Cine conduce guvernul răspunde pentru ceea ce face, fără paravane”, a afirmat acesta.

Critici la adresa miniștrilor propuși pentru Muncă, Sănătate și Justiție

Bolojan a criticat și componența viitorului Cabinet, susținând că unii dintre miniștrii propuși au făcut parte din fostul său guvern și nu au reușit să rezolve problemele din domeniile pe care le-au coordonat.

În privința Ministerului Muncii, premierul interimar a reproșat întârzierea elaborării legii salarizării unitare, susținând că România a pierdut 770 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii acestui obiectiv.

La Sănătate, Bolojan a acuzat lipsa unor măsuri pentru rezolvarea problemelor structurale și a invocat blocarea unor șantiere, inclusiv a unor investiții din Bistrița și Sectorul 4 al Capitalei.

De asemenea, acesta a criticat activitatea de la Ministerul Justiției, susținând că fostul ministru nu și-a asumat inițierea proiectului privind pensiile magistraților.

„Aceleași ministere, aceleași persoane, oameni care nu-și asumă nimic și care fug de orice răspundere. Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu, să rezolvați probleme structurale de tipul celor din sănătate, cele legate de salarizarea unitară sau cele privind sumele imorale pentru magistrați”, a declarat Bolojan.

Premierul interimar a lansat critici și la adresa Ministerului Transporturilor, acuzând existența unor lucrări supracontractate cu peste 300% și susținând că domeniul ar fi fost transformat într-o zonă de influență politică a lui Sorin Grindeanu.

„Am așteptări scăzute față de acest guvern”

Bolojan a afirmat că nu are încredere în capacitatea PSD de a pune în aplicare reformele anunțate în programul de guvernare.

„De aceea am așteptări scăzute față de acest guvern. Este același PSD care a blocat reforma statului pentru că un stat reformat nu mai poate fi controlat ca o feudă”, a susținut premierul interimar.

Acesta a avertizat că adevăratul test pentru social-democrați nu va fi programul prezentat în Parlament, ci modul în care vor conduce efectiv țara.

„Testul pentru PSD nu e programul de guvernare, că nu l-au respectat niciodată, din păcate, ci guvernarea efectivă. PSD are experiență, promisiuni frumoase, pe care apoi le uită și le sabotează în practică”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a acuzat PSD și de schimbarea poziției față de unele măsuri economice, invocând vânzarea unor pachete de acțiuni ale companiilor de stat și majorarea TVA.

„Au țipat luni de zile că majorarea TVA era evitabilă și că s-ar fi opus acesteia. Mint. Pentru că era inevitabilă”, a declarat acesta.

Bolojan a încheiat prin a preciza că PNL va intra în opoziție și va monitoriza activitatea viitorului Executiv.

„PNL intră în opoziție cu aceeași obligație asumată și la guvernare: să apere interesul public, legea bunului-simț și să fie un factor de modernizare a României. Vom urmări fiecare pas al guvernării și vom sancționa fiecare derapaj”, a transmis Ilie Bolojan.

Parlamentul s-a reunit marți, 20 octombrie, pentru votul de învestitură al Guvernului condus de Luca Niculescu. Premierul desemnat își prezintă programul de guvernare și echipa de miniștri în fața deputaților și senatorilor, înaintea votului decisiv. Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a prelua puterea, iar acordurile politice încheiate în ultimele zile îi oferă șanse ridicate să obțină majoritatea necesară.