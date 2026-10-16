Ilie Bolojan deschide ușa unei alianțe PNL – USR în 2028: „O idee care merită analizată serios”

Întrebat dacă se mai poate vorbi de un pol de dreapta, Bolojan a amintit că PNL a stabilit un mecanism de colaborare cu USR „ca să ai o forță de negociere mai mare”.

„Acest lucru va continua, dar am discutat aceste aspecte cu cei de la USR, știm fiecare care sunt pozițiile”, a spus el.

Liderul liberal consideră că cele două partide trebuie să lucreze împreună pentru românii care vor o țară modernă și prosperă.

„Ce e important pentru românii care vor o țară modernă, prosperă, care înțeleg că aceste lucruri nu pot să vină decât prin meritocrație, PNL și USR trebuie să lucrăm la asta”, a afirmat Bolojan.

„Încrederea trebuie consolidată la toate nivelurile”

În prezent, PNL și USR au o colaborare parlamentară. Bolojan spune că aceasta trebuie dezvoltată și că „trebuie consolidată încrederea între echipele noastre la toate nivelurile”.

Declarațiile vin în același interviu în care Bolojan a anunțat că PNL trece în opoziție de săptămâna viitoare, chiar dacă va propune sâmbătă, în Biroul Politic Național, un vot pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Președintele PNL a vorbit despre construirea unui „pol de modernizare”, astfel încât oamenii care cred în direcția europeană a României „să aibă cu cine să voteze în 2028”.