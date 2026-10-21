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Ilie Bolojan, mesaj după învestirea Guvernului Niculescu: „A fost o onoare să fiu prim-ministrul României”

Fostul premier Ilie Bolojan a transmis miercuri dimineață un mesaj pe Facebook, după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.
Ilie Bolojan, mesaj după învestirea Guvernului Niculescu: „A fost o onoare să fiu prim-ministrul României”
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
21 oct. 2026, 09:02, Politic
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„A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni. Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Bolojan le-a mulțumit românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în timpul mandatului său.

„Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră. Mulțumesc colegilor, colaboratorilor și partenerilor. Mulțumesc tuturor românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem”, a transmis acesta.

Bolojan a subliniat că, deși nu mai conduce Guvernul, responsabilitatea sa față de țară rămâne.

„Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu. Am încredere în țara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!”, a mai scris Bolojan.

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit marți votul de învestitură în Parlament, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Membrii noului Cabinet au depus jurământul la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Nicușor Dan. Ulterior, noul Executiv a avut prima ședință de guvern la Palatul Victoria.

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