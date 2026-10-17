Înfrângere usturătoare pentru partidul premierului Cehiei. „Rezultatul este catastrofal”

Mișcarea ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți), partidul condus de prim-ministrul Andrej Babiš, nu a reușit să câștige niciunul dintre cele 13 mandate pentru care candidații săi au intrat în turul al doilea al alegerilor pentru Senatul Cehiei, desfășurat vineri și sâmbătă.

Potrivit Seznam Zprávy, premierul a descris rezultatul drept „catastrofal”, dar a precizat că acesta îi oferă ocazia să facă schimbări în partid.

„Nu ne-am imaginat că nu vom câștiga niciun mandat”

După anunțarea rezultatelor, prim-ministrul ceh a recunoscut înfrângerea categorică.

„Rezultatul este catastrofal. Cu siguranță, nu ne-am imaginat că nu vom câștiga niciun mandat de senator. Din păcate, așa s-a întâmplat”, a declarat Andrej Babiš.

El a susținut însă că eșecul electoral poate reprezenta un moment favorabil pentru reorganizarea partidului.

„Dar este o veste bună pentru mișcarea ANO”, a spus premierul, explicând că rezultatul permite conducerii să evalueze activitatea membrilor și să pregătească schimbări.

Babiš a criticat organizațiile locale ale partidului, pe care le consideră responsabile pentru mobilizarea insuficientă a alegătorilor. El a precizat că va prezenta o nouă strategie de reorganizare, fără să ofere detalii despre măsurile pregătite.

Potrivit lui Babiš, rezultatul alegerilor nu reflectă nemulțumirea populației față de activitatea Guvernului, iar strategia Executivului nu se va schimba.

Opoziția câștigă alegerile pentru Senat

Alegerile au fost câștigate de opoziție, principala formațiune învingătoare fiind mișcarea Primari și Independenți (STAN), care a obținut zece dintre cele 27 de mandate puse în joc.

Partidul premierului Andrej Babiš a pierdut singurul loc pe care îl deținea în Senat dintre cele pentru care s-au organizat alegeri.

Liderul STAN, Vít Rakušan, a declarat sâmbătă că opoziția a demonstrat că poate învinge partidul aflat la guvernare și că formațiunea sa intenționează să devină principalul adversar al ANO la viitoarele alegeri parlamentare.

Un premier popular

Andrej Babiš a revenit la conducerea Guvernului Cehiei în 2025, după victoria partidului său la alegerile parlamentare. El conduce o coaliție eurosceptică, formată din mișcarea ANO și două partide mai mici, care susțin împreună reducerea ajutorului pentru Ucraina și se opun unora dintre politicile Uniunii Europene.

Premierul ceh s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva finanțării Ucrainei din bugetul țării sale. În decembrie 2025, a anunțat că Cehia nu va garanta împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Kievului, iar în iulie 2026 a refuzat participarea țării sale la un program NATO de ajutor militar pentru Ucraina.

Babiš susține și înăsprirea politicii europene privind migrația și a criticat mai multe propuneri bugetare ale UE.

În ciuda înfrângerii de la alegerile pentru Senat, partidul său continuă să conducă în sondajele naționale. Rezultatul scrutinului nu amenință, deocamdată, stabilitatea Guvernului, dar opoziția își păstrează controlul asupra camerei superioare a Parlamentului.

Cehia organizează alegeri separate pentru Senat

Spre deosebire de România, unde deputații și senatorii sunt aleși simultan, în Cehia alegerile pentru cele două camere ale Parlamentului se desfășoară separat.

Camera Deputaților are 200 de membri, aleși pentru mandate de patru ani, în timp ce Senatul este format din 81 de membri, cu mandate de șase ani.

La fiecare doi ani, cehii aleg o treime dintre senatori, adică 27 de membri ai camerei superioare.

La scrutinul din octombrie 2026, cinci candidați au câștigat mandatele încă din primul tur, după ce au obținut peste 50% din voturi. Pentru celelalte 22 de locuri, unde niciun candidat nu a întrunit majoritatea necesară, a fost organizat al doilea tur, pe 16 și 17 octombrie, la care au participat primii doi candidați clasați în fiecare circumscripție.