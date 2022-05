Ion Cristoiu: Bilanţul coaliţiei PNL-PSD-UDMR este catastrofal. Nu au făcut nimic pentru resetarea României

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că după 6 luni de guvernare, coaliţia PNL-PSD-UDMR nu se poate mândri cu nicio realizare, cu nicio decizie care să fi dus la resetarea României.

Ion Cristoiu susţine că argumentul formării unei coaliţii majoritare pentru a face faţă crizei generate de războiul din Ucraina nu stă în picioare, subliniind că efectul majorităţii zdrobitoare a fost strivirea Opoziţiei.

“Ce s-a întâmplat cu războiul din Ucraina arată că şi dacă era guvern minoritar nimeni din Opoziţie, nici măcar AUR, nu putea să nu fie de acord cu astea. Deci nu era nevoie de această coaliţie, de această majoritate absolută, zdrobitoare, care are plusuri şi minusuri. Plusurile o să le vedem, minusurile sunt în faptul că absenţa opoziţiei dă posibilitatea Puterii să o ia razna. Şi o ia razna împotriva ei înşişi. De regulă, o opoziţie puternică garantează o putere puternică, pentru că ştii că eşti tot timpul vânat şi ai grijă să nu faci greşeli. Această explicaţie este postfactum a dlui Iohannis pentru că în momentul în care s-a format coaliţia nu-mi spune mie că el ştia că o să fie război, i-au zis ăia de la SIE... hai! Nu”, a afirmat publicistul vineri seara, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la SMART Tv.

Ion Cristoiu mai spune că actuala majoritate parlamentară a avut ocazia să dezbată şi să aprobe legi sensibile, importante, care zac de mulţi ani în Parlament, dar nu au făcut-o, guvernând în continuare prin ordonanţe de urgenţă.

“Când s-a format această coaliţie, şi noi trebuie să o raportăm la obiectivele pentru care s-a format, ea s-a format pentru resetarea României. Din acest punct de vedere putem spune că e un eşec. Niciunul din obiectivele mari... În momentul în care ai o asemenea majoritate, o opoziţie atât de slabă şi o presă atât de slabă, când ai o asemenea majoritate, în primul rând muţi legiferarea de la Guvern la Parlament, ori ei nu au făcut asta, dacă vă uitaţi sunt la fel ordonanţele de urgenţă. Acum ai majoritate şi poţi trece legi care au stat până acum. Normal era ca noi să avem 1000 de legi până acum. Aş fi luat toate legile care au stat până acum, cu achiziţiile, ale siguranţei naţionale, pe care nu îndrăznea niciun Guvern să le înainteze pentru că picau în Parlament. Ori, dacă vă uitaţi, de când s-a înfiinţat, nu s-a întâlnit niciodată să discute de aceste lucruri”, a punctat publicistul.

Ion Cristoiu susţine că una din urgenţele legislative ale coaliţiei PNL-PSD-UDMR ar fi trebuit să fie revizuirea Constituţiei, dar liderii săi nu au avut nici măcar o discuţie serioasă pe această temă.

“Dacă noi am fi avut din 1990 puterile date premierului, România ar fi arătat altfel”

“Noi vorbim de obsesia lui Klaus Iohannis şi anume adoptarea unor legi, începând cu revizuirea Constituţiei. Dacă nu faci asta, şi ei nu au început până acum, te-ai adunat degeaba. Noi trebuie neapărat să revizuim Constituţia. Nu pentru că cea din 90 nu ar fi fost bună, dar a trecut atâta timp, am intrat în UE. Pe parcurs, s-a dovedit că anumite articole au fost întinse aşa, ca o jartieră, interpretate cum voiau. A venit Băsescu le interpreta într-un fel, a venit altul le interpreta altfel. Curtea Constituţională aproape ca a avut putere de legiferare. Normal era ca măcar până acum să fi început o discuţie. Nu mai spun că, pentru a revizui Constituţia trebuie să faci Constituantă, trebuie să faci referendum, e complicat. Nu cred că se mai face în această viaţă a noastră. Noi nu am început o dezbatere publică despre care sunt punctele controversate”, a explicat publicistul.

În opinia sa, noua Constituţie ar trebui să clarifice tipul de republică- parlamentară sau prezidenţială – şi rolul preşedintelui României în procedura de desemnare a premierului.

“Cel mai important lucru de clarificat este desemnarea premierului. Cât de mare e puterea preşedintelui în aşa fel încât el să desemneze premierul sau să-l respingă. Cu atât mai mult cu cât noi avem în România această experienţă a oportunismului. (...) Cea mai importantă modificare este decizia în legătură cu republica parlamentară sau prezidenţială. Din 1990 cea mai mare problemă a fost preşedinţia. Dacă noi am fi avut din 1990 puterile date premierului, România ar fi arătat altfel pentru că în primul rând premierul e dependent de Parlament. Are în spate un partid. Dacă premierul are o idee, apelează la partid. Sau la coaliţie, deci undeva decizia finală este luată de partid, care se pune în mişcare. În momentul în care preşedintele are el România educată se pune în mişcare sistemul. Unde, şi preşedinţii au dreptate, zic bă m-aţi ales, sunt cel mai important om din România şi nu pot să fac nimic. Deci, este vitală această modificare”, a susţinut publicistul.

Iohannis, un nou mandat la Preşedinţie

Ion Cristoiu a adăugat că Iohannis nu a refuzat din start ideea republicii parlamentare, în care preşedintele este ales de Parlament, ci a lăsat să se înţeleagă ca va da un răspuns clar după ce vor fi stabilite prerogativele şeful statului într-o astfel de formulă. Publicistul este de părere că dacă Iohannis ar fi mulţumit de prerogative, atunci ar putea candida din nou. Şi a explicat de ce:

„Omul cu cel mai mare interes este Klaus Iohannis pentru că în acel moment are două mandate, pentru că e o altă republică. Cele două mandate sunt de republică prezidenţială, iar în cazul de faţă de republică parlamentară. Ar conveni tuturor. PNL, pentru că va fi omul lor, PSD pentru că pe republică prezidenţială întotdeauna a pierdut. Şi ai două posibilităţi la Ciolacu: să candideze el şi dacă a pierdut, la revedere, sau să-l pună pe Geoană, dar nu convine nimănui din actuala conducere pentru că Geoană are gaşca lui. Şi atunci e preferabil să-l ai pe Iohannis, care nu e al tău. Cea mai mare problemă pentru premier e să nu fie de aceeaşi culoare politică, că te mănâncă”.

Ion Cristoiu mai spune că, din păcate, liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a remarcat ca lider al coaliţiei, dar printr-o comunicare păguboasă, care se va întoarce împotriva social-democraţilor.

“E târziu, nu cred că mai face. Bilanţul e catastrofal, nu au făcut nimic. Nu au schimbat nimic în resetarea ţării. Ca lider al coaliţiei, din nenorocire s-a afirmat Marcel Ciolacu. Şi încep să plătească impresia populaţiei că ei conduc ţara. Cred că mult mai bine stă în sondaje PNL. Ciolacu a avut şi o comunicare dezastruoasă. Comunicarea constă în fiecare seară când se ducea la televizor simţea nevoia să spună ceva. (...) Întodeauna presa o foloseşti pentru o campanie. Noi nu avem această experienţă americană a campaniei. Adică, fac un proiect, pregătesc opinia publică. (...) Mă aşteptam să reziste coaliţia 6 luni pentru că Iohannis şi sistemul vor să ţină şi o să ţină. Pentru că pentru Klaus Iohannis, mai ales acum, e cea mai bună formă de protecţie, e sigur că nu va fi pusă la îndoială nu numai autoritatea, ci şi suspendarea”, a punctat publicistul.