Ion Ţiriac a purtat la vot şapca MAGA personalizată, semnată de Donald Trump

Omul de afaceri a purtat, la secţia de vot, chiar şapca MAGA pe care a primit-o cadou de la preşedintele american Donald Trump – purtând şi semnătura acestuia -, o şapcă premium de culoare albă, cu broderie, aurie fabricată în SUA, scrie gandul.ro.

Este vorba despre deja legendara „45-47 MAGA hat – White/Gold”, care poate fi cumpărată exclusiv din magazinul online Trump Store, la preţul de 55 dolari.Ion Ţiriac aşteaptă de la viitorul preşedinte al României demnitate şi hotărâre, dorindu-şi ca acesta – indiferent cine ar fi el – să reprezinte ţara „aşa cum trebuie”.

„Eu şi toţi românii cred că ne dorim un preşedinte care să ne reprezinte şi pe cei care l-am votat, dar şi pe cei care am votat adversarul dumnealui, şi pe cei care sunt în afara ţării, adică pe toţi românii.

Mai important este, însă, să reprezinte ţara. Noi, în ultimii ani, nu am fost reprezentaţi aşa cum trebuie, ca ţara care am fost, ca ţara care suntem şi ţara pe care vrem să o câştigăm, să fim ceea ce am fost odată. Trebuie să-i facem pe partenerii noştri să ne înţeleagă că suntem graniţa Europei, că avem datoriile pe care le avem faţă de comunitatea în care suntem, de care ne-am achitat întotdeauna.

Noul preşedinte ar trebui, cu o demnitate şi cu o hotărâre tipic românească, să fie acolo şi să ni se audă glasul. Nu vrem război, suntem la graniţa unui război, după părerea mea noul preşedinte ar trebui să vadă cum poate să scoată 5% din PIB pentru arme, mai bine să nu le scoată pentru arme şi să vedem dacă nu le putem pune într-un fond global pe tot pământul ăsta, să vedem ce facem într-un viitor foarte apropiat, când o să fim 16 miliardem nu 8, cât suntem acum.Deci demnitate, hotărâre şi să ne reprezinte pe toţi românii şi să ne adune la un loc. Pentru asta am venit aici, pentru asta am votat”, a declarat Ion Ţiriac.

Omul de afaceri Ion Ţiriac a spus şi când a primit şapca MAGA de la preşedintele Trump, reamintindu-şi că l-a cunoscut pe acesta cu 40 de ani în urmă, atunci când actualul lider de la Casa Albă era un businessman de succes.

„Şapca asta am primit-o de la domnul preşedinte Trump, când am primit-o era cu o lună înainte de alegeri, am avut plăcerea şi onoarea să îl cunosc acum acum 40 de ani, când era un mare businessman şi mi-am socotit eu datoria să spun că are un slogan foarte bun pentru Statele Unite.

Acest slogan l-am împrumutat şi eu pentru România şi asta aş vrea eu, să aducem România acolo unde a fost odată, să ne respecte toţi aşa cum îi respectăm şi noi.Să nu mai aştept 20 de ani pentru un Schengen, să nu mai vizele de pomană şi aşa mai departe, suntem egali cu toţii, chit că suntem o ţară mult mai mititică decât marile puteri”, a declarat fostul mare tenismen după ce a votat.

Numai că, potrivit CANCAN, mesajul cu broderie aurie a fost personalizat pentru România: „Make Romania Great Again” („Să facem România măreaţă din nou”).

Fostul mare tenismen, aflat în clasamentul celor mai bogaţi români din lume, nu a dezvăluit cu cine a votat la cele mai importante alegeri prezidenţiale din istoria României postdecembriste.

Sîmbătă, 17 mai 2025, Ion Ţiriac a precizat – la conferinţa de presă organizată la muzeul său auto – că îşi doreşte ca „România să aibă un preşedinte care să reprezinte ţara noastră cu mândrie la Bruxelles, stând drept şi în faţa celorlalţi şefi de stat”.

Donald Trump se află pe lista persoanelor influente care fac parte din cercul de cunoştinţe al lui Ion Ţiriac, iar de curând, omul de afaceri s-a fotografiat cu şapca primită în dar de la liderul american.

Joi, 15 mai 2025, omul de afaceri în vârstă de 86 ani a organizat un eveniment special la Galeria de Automobile Ţiriac Collection. Şi-a expus cele 400 de autoturisme de lux. În cadrul unei conferinţe de presă, Ion Ţiriac a declarat cu cine a decis să voteze în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

„Nu ştiu cum trebuie să arate profilul viitorului preşedinte, dar ce ştiu eu este că merg la vot, da. Nu vreau să comentez foarte mult, pentru că totdeauna mi-am ţinut gura cât am putut. Un preşedinte este ales democratic.

Un preşedinte, oricare ar fi el, trebuie respectat, pentru că trebuie, sau ar trebui, să reprezinte pe toţi românii. Şi de data asta, ar trebui, sper eu, să găsim unul care să stea în picioare. Să nu dea Bruxelles-ul cu el de pământ şi să ne desconsidere aşa cum a fost în ultimul deceniu. Ne trebuie cineva care să le spună exact cine suntem, de ce suntem, unde suntem şi cum suntem.

E un moment tot atât de important ca şi cel de acum 10 ani, dar probabil mult mai important din cauza situaţiei mondiale. Din punct de vedere al acestui război economic. În realitate, ăsta este războiul. Nu Ucraina şi nici măcar Israel. Războiul ăsta economic ne poate duce înainte sau ne poate duce spre un sfârşit în care o să suferim toţi”, a declarat Ion Ţiriac.