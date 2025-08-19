Lavrov: Rusia nu respinge niciun tip de format de discuții cu Ucraina

Moscova declară că rămâne deschisă la orice variantă de discuții pentru soluționarea conflictului din Ucraina, fie ele bilaterale sau trilaterale.

Afirmația a fost făcută de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu pentru postul Rossiya-24, anunță agenția de presă TASS.

„Principalul lucru este că orice format – „unu plus unu”, „unu plus doi”, formatele multilaterale, dintre care există multe, inclusiv în cadrul ONU – sunt incluse nu pentru ca cineva să scrie despre ele în ziare a doua zi dimineață sau să le arate la televizor seara sau să bârfească pe rețelele sociale, încercând să scoată „spuma propagandei”, ci pentru ca, pas cu pas, treptat, începând de la nivelul experților și trecând apoi prin toate etapele necesare pentru pregătirea summiturilor”, a precizat Serghei Lavrov.

El a mai declarat că Moscova va susține întotdeauna o abordare serioasă în vederea rezolvării conflictului cu Ucraina.

Șeful diplomației ruse a menționat că întâlnirile la nivel înalt au nevoie de o pregătire atentă și riguroasă.

Pe 18 august, președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a întâlnit la Washington cu Volodimir Zelenski, dar și cu liderii Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și cu șefa guvernului italian, Giorgia Meloni. La discuții au mai fost prezenți Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.

În cadrul acestei întâlniri, Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Potrivit declarațiilor sale, cei doi au discutat despre o posibilă întâlnire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski și despre varianta unor negocieri trilaterale.

La rândul său, consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov a spus că președinții celor două state au confirmat sprijinul pentru continuarea dialogului direct dintre Moscova și Kiev.