Întâlnirea Zelenski-Putin ar putea avea loc într-o țară din apropierea României / Ce variantă propune Macron

Discuțiile dintre președinții Ucrainei și Rusiei, ale căror pregătiri au fost anunțate de Casa Albă, ar putea avea loc în Ungaria. Un înalt oficial al administrației americane a declarat acest lucru pentru Reuters.

Începerea pregătirilor pentru o astfel de întâlnire a fost anunțată de președintele Donald Trump după summitul de la Casa Albă, acolo unde au participat Zelenski și mai mulți lideri europeni.

Potrivit cancelarului german Friedrich Merz, întâlnirea dintre Putin și Zelenski este preconizată să aibă loc în următoarele două săptămâni.

În plus, Trump a acceptat să lanseze o nouă invitație pentru o întâlnire tripartită după aceea, pentru ca negocierile de pace să poată „începe cu adevărat”.

Macron propune altă locație

Pe de altă parte, președintele Emmanuel Macron, care a participat la întâlnirea de la Casa Albă, a venit cu o altă variantă pentru întâlnirea Zelenski-Putin: Elveția, mai exact în Geneva.

„Va fi o țară neutră, și prin urmare poate Elveția. Pledez pentru Geneva sau o altă țară. Ultima dată când au existat discuții bilaterale, au avut loc la Istanbul”, a declarat el într-un interviu pentru televiziunea franceză.

În plus, președintele francez a evocat, de asemenea, organizarea unei reuniuni cvadrilaterale care să-i aducă la aceeași masă pe Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Donald Trump și reprezentanții europeni.