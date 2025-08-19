Prima pagină » Știri externe » Îndoieli privind voința de pace a lui Putin. Macron cere o reuniune internațională

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că are „cele mai mari îndoieli” în privința dorinței reale de pace a omologului său rus, Vladimir Putin, acuzând Moscova că își intensifică ofensiva în Ucraina.
„Astăzi, în fapte, Rusia continuă războiul, îl intensifică. Ea poartă un război împotriva civililor ucraineni și nu dă niciun semnal de voință sinceră de pace”, a afirmat Macron, citat de AFP, subliniind că experiența ultimilor cincisprezece ani arată că „de fiecare dată când Putin crede că poate câștiga prin război, nu negociază pacea”.

Liderul de la Elysee a reamintit „necesitatea de a opri masacrele” și de a obține un armistițiu cât mai curând, precizând că obiectivul Franței și al aliaților este apărarea suveranității Ucrainei și garantarea securității europene.

Macron a evocat, de asemenea, organizarea unei reuniuni cvadrilaterale care să-i aducă la aceeași masă pe Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Donald Trump și reprezentanții europeni.

