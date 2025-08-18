Trump a întrerupt brusc întâlnirea cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin

Inițial, Trump anunțase că va discuta cu Putin după întâlnirea cu liderii europeni, însă a modificat ordinea întâlnirilor, surprinzând oficialii europeni.

După apelul cu Putin, discuțiile cu liderii europeni și Zelenski au fost reluate. Schimbarea neașteptată a ordinii întâlnirilor a generat îngrijorare, liderii europeni temându-se că Trump ar putea face concesii Rusiei în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

În cadrul întâlnirii, Trump a propus acordarea unor garanții de securitate pentru Ucraina, asemănătoare celor oferite țărilor NATO, și a sugerat posibilitatea unor schimburi teritoriale ca parte a unui acord de pace. Propunerea a fost respinsă ferm de Zelenski, care a subliniat că Ucraina nu va ceda teritorii și că orice acord trebuie să fie acceptat de guvernul ucrainean.

Liderii europeni, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, au insistat asupra necesității unui acord de încetare a focului înainte de orice discuție despre schimburi teritoriale. Trump a favorizat un acord de pace cuprinzător, fără a condiționa discuțiile de un armistițiu prealabil, generând tensiuni în cadrul întâlnirii.

În ciuda divergențelor, Trump a exprimat optimism privind posibilitatea unui acord de pace și a subliniat importanța dialogului direct între liderii Ucrainei și Rusiei.