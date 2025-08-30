Prima pagină » Politic » Ionel Bogdan acuză PSD de incoerență pe tema eliminării IMCA

Ionel Bogdan acuză PSD de incoerență pe tema eliminării IMCA

Deputatul, Ionel Bogdan critică PSD pentru mesajele contradictorii legate de eliminarea Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), după ce partidul a votat în Guvern măsura, dar unii foști miniștri social-democrați o contestă în spațiul public.
Ionel Bogdan acuză PSD de incoerență pe tema eliminării IMCA
Sursa: Facebook/ionel.bogdan/
Rareș Mustață
30 aug. 2025, 22:13, Politic

Ionel Bogdan a acuzat PSD de lipsă de coerență în privința deciziilor fiscale, după ce social-democrații au aprobat în ședința de Guvern eliminarea IMCA, dar foști miniștri ai partidului au criticat ulterior măsura în declarații publice.

„Această contradicție transmite un semnal greșit mediului de afaceri: lipsa de coerență în mesajele oficiale înseamnă instabilitate și neîncredere”, a scris Bogdan.

El a precizat că IMCA „nu a adus bani la buget, dar a penalizat companiile românești corecte, inclusiv pe cele care nu făceau optimizări fiscale”.

Potrivit ministrului, eliminarea acestei taxe era necesară pentru a crea un cadru echitabil, în care „nu este taxat profitul mic obținut natural, ci doar exportul artificial de profit prin tranzacții intra-grup”.

Bogdan a adăugat că pachetul doi de măsuri fiscale reprezintă „corectarea greșelilor trecutului și stabilitate pentru companiile românești”.