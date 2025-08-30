Ionel Bogdan acuză PSD de incoerență pe tema eliminării IMCA

Ionel Bogdan a acuzat PSD de lipsă de coerență în privința deciziilor fiscale, după ce social-democrații au aprobat în ședința de Guvern eliminarea IMCA, dar foști miniștri ai partidului au criticat ulterior măsura în declarații publice.

„Această contradicție transmite un semnal greșit mediului de afaceri: lipsa de coerență în mesajele oficiale înseamnă instabilitate și neîncredere”, a scris Bogdan.

El a precizat că IMCA „nu a adus bani la buget, dar a penalizat companiile românești corecte, inclusiv pe cele care nu făceau optimizări fiscale”.

Potrivit ministrului, eliminarea acestei taxe era necesară pentru a crea un cadru echitabil, în care „nu este taxat profitul mic obținut natural, ci doar exportul artificial de profit prin tranzacții intra-grup”.

Bogdan a adăugat că pachetul doi de măsuri fiscale reprezintă „corectarea greșelilor trecutului și stabilitate pentru companiile românești”.