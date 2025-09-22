Deputatul PNL Bogdan Huţucă acuză partenerii de coaliţie de „sabotaj politic”

Deputatul liberal Bogdan Huţucă a lansat un atac la adresa partenerilor de coaliţie, pe care îi acuză de acţiuni de sabotare a Guvernului şi de încercări de a slăbi premierul prin calcule partizane. Liberalul susţine că aceste gesturi reprezintă „un act cinic de iresponsabilitate politică” şi avertizează că România riscă să intre într-o criză extinsă, cu efecte grave asupra stabilităţii şi credibilităţii ţării.

„A provoca o criză guvernamentală acum ar însemna blocarea reformelor, frânarea procesului de reducere a cheltuielilor publice şi distrugerea credibilităţii ţării noastre în faţa Uniunii Europene şi a partenerilor strategici. Un astfel de gest va transmite mesajul că România nu mai este un stat serios, angajat în modernizare şi în respectarea promisiunilor asumate”, a declarat Huţucă.

Parlamentarul PNL subliniază că sacrificarea proiectelor asumate de către primul-ministru din motive politice de moment ar reprezenta „o slăbiciune periculoasă”, cu impact direct asupra încrederii cetăţenilor. În opinia sa, românii nu au nevoie de „jocuri de culise”, ci de măsuri concrete şi predictibile, care să ofere stabilitate şi să menţină direcţia reformelor fiscale, administrative şi sociale.

Huţucă a mai adăugat că România traversează o perioadă complicată, atât pe plan intern, cât şi în contextul geopolitic extern, ceea ce face ca orice tentativă de destabilizare să fie cu atât mai riscantă. „În loc să fie sprijinit să livreze reforme, Guvernul este atacat pentru calcule meschine. O astfel de aventură politică nu aduce câştig nimănui, ci poate arunca ţara într-o criză extinsă şi într-un blocaj periculos”, a punctat deputatul liberal.

Declaraţiile vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre partidele aflate la guvernare, în special în ceea ce priveşte eliminarea plafonării preţurilor alimentelor de bază şi reforma administraţiei publice.