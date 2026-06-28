Ionuț Stroe acuză conducerea PNL că pregătește apropierea partidului de USR și vorbește despre o „trădare” a liberalilor

Deputatul PNL Ionuț Stroe a lansat duminică un nou atac la adresa conducerii Partidului Național Liberal, pe care o acuză că pregătește o apropiere de USR și că acționează împotriva propriului partid.

Într-o postare publicată pe Facebook, Stroe descrie, într-un exercițiu ipotetic, un scenariu în care liderii unui partid și-ar mobiliza susținătorii online împotriva unor colegi de formațiune și ar organiza, în secret, ședințe menite să faciliteze o colaborare politică cu USR.

„Adevărata trădare”

„Orice asemănare cu realitatea este întâmplătoare”, afirmă liberalul, după ce face referire la lideri ai PNL și la întâlniri care, în opinia sa, ar fi fost pregătite fără informarea partidului.

Stroe susține că „adevărata trădare” este reprezentată de apropierea PNL de USR, despre care afirmă că s-ar desfășura „în formă continuată de 12 luni”.

El acuză conducerea liberală că ar pregăti „livrarea la cheie a întregii infrastructuri a partidului către USR”, deși, susține acesta, formațiunea a fost ținta criticilor constante din partea USR în ultimii ani.

Referiri critice la Dan Motreanu

În aceeași postare, fostul deputat afirmă că actuala conducere a PNL „abuzează de particula Național din denumire” și face referiri critice la europarlamentarul Dan Motreanu și la primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, despre care spune că s-ar îndrepta politic către USR.

Postarea vine în contextul tensiunilor interne din PNL și al dezbaterilor privind direcția politică a formațiunii.