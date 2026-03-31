Ionuț Stroe (PNL), despre riscurile unui guvern minoritar: Perioadele de incertitudine nu sunt terenul potrivit pentru experimente politice

Într-o postare pe Facebook, deputatul PNL Ionuț Stroe a susținut poziția exprimată de Nicușor Dan privind evitarea unui guvern minoritar, argumentând că experiența sa în calitate de ministru în perioada de dinaintea pandemiei de coronavirus directă indică blocaje, instabilitate și dificultăți majore în gestionarea crizelor.

„Perioadele de incertitudine nu sunt terenul potrivit pentru experimente politice, mai ales în momente atât de complicate. Spun asta și din experiență personală. Ca fost ministru într-un guvern minoritar, am văzut din interior ce înseamnă: blocaje şi tensiuni, echilibru fragil, negocieri permanente, decizii amânate exact când e nevoie de ele cel mai mult. Depinzi zilnic de majorități conjuncturale, iar direcția devine greu de menținut”, a scris Stroe într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru a amintit că acel executiv „a căzut în mai puțin de trei luni, chiar înainte de declanșarea pandemiei”.

„A urmat o perioadă în care am funcționat mai degrabă în regim de avarie, cu instrumente limitate, într-un moment în care era nevoie de claritate și fermitate”, a explicat Stroe.

În opinia sa, problema de fond a unui guvern minoritar nu o reprezintă doar instabilitatea politică, ci incapacitatea de a livra politici coerente, „dificultatea de a construi, de a reforma, de a răspunde coerent la crize, de a lua decizii mari”.

Stroe: Actualul context este „chiar mai complicat decât în perioada pandemiei”

Stroe consideră că actualul context este „chiar mai complicat ca în perioada pandemiei”, invocând presiunile economice, sociale și de securitate resimțite de populație.

„Oamenii resimt direct presiunea: costuri mai mari şi în creştere zi de zi, nesiguranță, așteptări legitime de la stat. În astfel de momente, nu e suficient să fii prezent la masa negocierilor, ci trebuie să poți coagula, să construiești punți, să dai direcție. Iar asta nu ține doar de aritmetică parlamentară, ci și de capacitatea reală de a conduce, de a adapta și de a ține o coaliție funcțională în momente dificile”, a subliniat deputatul PNL.

În final, fostul ministru face apel la o schimbare de abordare în negocierile politice: „Cred că ar trebui să ieșim din logica simplistă a combinațiilor politice și să intrăm într-una mai matură: ce soluții oferim concret oamenilor? Pentru că, în final, miza nu este cine formează guvernul, ci dacă acel guvern poate livra”, a conchis Ionuț Stroe.