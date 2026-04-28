Prima pagină » Politic » Un lider din PNL cere refacerea majorității pro-occidentale: Nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă

Deputatul PNL Ionuț Stroe a transmis, marți, un mesaj ferm privind scenariul formării unui guvern între PSD și AUR, pe care îl consideră un risc major pentru direcția pro-occidentală a României. „Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”, a spus Stroe.
Ionuț Stroe. Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
28 apr. 2026, 14:57, Politic

Deputatul PNL Ionuț Stroe a atras atenția marți, într-o postare pe Facebook, că discuțiile despre un posibil guvern PSD-AUR nu reprezintă „un scenariu care poate fi tratat lejer sau cu jumătăți de măsură”.

El a subliniat că există „un risc real de derapaj de la direcția pe care România și-a asumat-o de ani de zile: una clar pro-occidentală și euroatlantică”.

În mesajul transmis pe rețelele sociale, Ionuț Stroe a făcut apel la dialog între formațiunile pro-occidentale, pentru păstrarea „unei majorități funcționale, credibile și ancorate în valorile europene”.

„Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice. Da, știu: politica înseamnă compromis, dar nu orice compromis! Pentru mine, există o linie roșie: orientarea pro-occidentală a țării noastre și reputația României”, a scris Stroe pe Facebook.

Deputatul liberal a mai pledat pentru „maturitate politică”, avertizând că „orice altă variantă ne duce într-o zonă de risc pe care nu ne-o permitem”.

Mesajul său vine în contextul în care săptămâna trecută, în urma unui referendum intern, PSD a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Ulterior, miniștrii PSD și-au depus demisiile, portofoliile lor fiind preluate, interimar, de alți miniștri din cabinetul Bolojan.

Luni, PSD și AUR au anunțat că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Marți, cele două formațiuni au finalizat textul moțiunii, care face referire la „distrugerea economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului” de către actualul Executiv. Marți după-amiază, PSD și AUR au depus și înregistrat moțiunea de cenzură la Biroul Permanent. George Simion, liderul AUR, a anunțat că a depus moțiunea cu 253 de semnături, cu 20 de semnături în plus față decât cele necesare (233) pentru demiterea actualului Executiv.

Recomandarea video

Câți prefecți are PSD și ce efect are solicitarea lui Grindeanu, ca aceștia să demisioneze din funcții
G4Media
Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
Gandul
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Așa arată România educată. Imagini dezolante într-un liceu din Timișoara. Elevi înghesuiți la subsol, în clase pline de igrasie și mucegai. „Venim cu măști de protecție ca pe timpul pandemiei de Covid”
Libertatea
Ecuația piureului perfect | Cât lapte și cât unt trebuie să pui, în funcție de câți cartofi ai folosit
CSID
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Promotor