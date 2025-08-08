Justiția franceză trebuie să reexamineze dosarul de extrădare a Prințului Paul al României

Justiția franceză va trebui să pronunțe o nouă decizie în privința extrădării lui Paul Philip al României.

Decizia vine după ce Curtea de Casație franceză a anulat decizia care bloca extrădarea Prințului Paul în România, potrivit AFP.

Pe 9 iulie, Camera de Extrădări a Curții de Apel din Paris a caracterizat drept „disproporționat” mandatul de arestare emis de autoritățile române pe numele Prințului Paul, acum în vârstă de 76 de ani.

De cealaltă parte, Curtea de Casație franceză a decis săptămâna aceasta că doar statul emitent al unui mandat european are competența de a-l pune în aplicare, nu statul căruia i se cere punerea sa în aplicare.

Curtea de Apel nu a specificat ce drept încalcă executarea mandatului

De asemenea, Curtea de Casație a apreciat că Curtea de Apel nu a specificat ce drept fundamental încalcă executarea mandatului.

Prin urmare, dosarul va trebui să fie reexaminat de un alt complet de judecată.

În decembrie 2020, România a emis un prim mandat de arestare pe numele Prințului Paul al României, la scurt timp după condamnarea acestuia la trei ani și patru luni de îbchisoare pentru trafic de influență și complicitate, într-un dosar în care au fost pronunțate alte 18 condamnări.

Este vorba de un prejudiciu de 145 de milioane de euro adus statului român.

CJUE: „Sistemul judiciar francez a exercitat un control excesiv asupra Justiției din România”

În noiembrie 2023, Curtea de Apel din Paris a respins cererea de extrădare în baza acestui mandat, apreciind că nu s-a respectat dreptul la un proces echitabil, invocând doi din cei trei judecători români implicați.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a considerat că refuzul Franței de a-l extrăda pe Prințul Paul de România „contravine principiului de încredere reciprocă” dintre țările europene și că sistemul judiciar francez a exercitat „un control excesiv” al modului de funcționare a sistemului de Justiție din România.

România a pronunțat o nouă cerere de extrădare, în urma deciziei CJUE, în ianuarie anul acesta.