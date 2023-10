Katalin Novak: Să reducem aceste tensiuni şi să contribuim la întărirea maghiarimii

Preşedinta Ungariei a declarat că ”este important ca două ţări vecine importante să se pună de acord în problemele curente”.

„Ziua de astăzi are o importanţă istorică, am speranţa că în viitor vom reveni la această practică a întâlnirilor susţinute între cele două ţări. Nu ne întâlnim doar la nivel bilateral ci şi la nivel multilateral Obiectivul nostru este, aşa cum am spus şi acum un an şi jumătate, să avem legături pragmatice, demne de ţări vecine importante”, afirmă Katalin Novák.

Katalin Novák spune că discuţiile au vizat cinci teme importante.

Aceasta a precizat că discuţiile au vizat şi aderarea la Schengen a României şi preşedinţia Ungariei care urmează anul viitor, dar şi despre problemele de transport şi energetice.

„Privitor la războiul din Ucraina, poziţia României şi Ungariei a fost aceeaşi de la bun început, condamnăm agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei şi încercăm să susţinem şi să ajutăm Ucraina în apărarea pe care o desfăşoară împotriva Rusiei. Deci, poziţia Ungariei nu s-a schimbat, acordăm toate ajutoarele umanitare pentru cei care se refugiază din Ucraina şi suntem parteneri în acele hotărâri care se iau în comun”, a mai declarat preşedinta Ungariei.

Katalin Novák a menţionat că legăturile cu Ucraina au şi un alt aspect - „România şi Ungaria se află într-o situaţie similară, pentru că ambele ţări am o minoritate numeroasă în Ucraina şi atunci când negociem cu conducerea Ucrainei, totdeauna se pune problema garantării, respectării tuturor drepturilor minorităţilor din Ucraina”.

„Contăm pe cooperarea cu România pentru ca toate lezările de drepturi să fie înlăturate şi minorităţile să se poată bucura de toate drepturile pe care le au”, a declarat Katalin Novák, ea precizând că ”ar fi bine ca şi Ucraina să fie membră a acelor organizaţii ale căror membri suntem şi noi”.

Despre problema minorităţilor din ambele state, preşedinta Ungariei a spus că „amândoi sunt covinşi de faptul că susţinerea şi întărirea poziţiei etniei maghiare este una de interes comun şi reducerea tensiunilor este de asemenea un interes comun”.

”Amândoi suntem hotărâţi să reducem aceste tensiuni, să contribuim la reducerea lor şi de asemenea să contribuim la întărirea maghiarimii şi să garantăm toate drepturile maghiarimii, pentru ca ei să poată să rămână şi să se poată dezvolta pe teritoriul României”, încheie Novak.

Preşedintele Klaus Iohannis se află, miercuri, într-o vizită oficială în Ungaria.