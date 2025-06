Kelemen Hunor lămurește episodul „terapia” de la negocierile de miercuri

„Ce a apărut în presă nu era exact așa cum s-a întâmplat înăuntru”, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre informațiile care au apărut în public potrivit cărora i-a invitat pe liderii PSD și USR la „terapie”. El spune că, din contră, i-a invitat pe aceștia să lămurească disputele.

„Ce a apărut în presă nu era exact așa cum s-a întâmplat înăuntru. Era o discuție mai aprinsă și unii au vrut să-i oprească pe colegii care aveau această polemică și eu am zis la un moment dat că nu trebuie opriți, fiindcă sunt multe lucruri care trebuie discutate, trebuie spuse. Sunt animozități. Nu sunt eu psihoterapeut de grup, dar lăsați-i să vorbească, altfel, toate conflictele le ducem mai departe, toate neînțelegerile le ducem mai departe. Și atunci a spus cineva de la USR că are dreptate Hunor, avem nevoie de această terapie de cuplu, nici măcar nu eu am zis. Și cineva a dat pe surse greșit și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci nu a fost nici cu reavoință, nu a fost nici cu ironie. Pur și simplu era o dispută aprinsă. Da, asta trebuie să recunoaștem, se întâmplă de foarte multe ori”, spune la Antena 3 CNN Kelemen Hunor.

El a admis că disputa era între lideri de la PSD și USR

„Nu contează, dar aici, da, până la urmă, dar nu asta este important. Fiindcă în aceste discuții apar fel de fel de polemici între diferite părți. Deci asta este absolut firesc la astfel de negocieri, mai ales la subiecte unde viziunile sunt relativ diferite. Nu a fost cu reavoință, nu a fost cu ironie. Pur și simplu… Deci și eu când eram mai tânăr am mai învățat și eu diferite chestiuni legate de negocieri, de conflicte și așa mai departe. Când oamenii trebuie să spun anumite lucruri într-o relație, chiar politică, trebuie să le așteaptă să spună. Asta nu înseamnă că nu se poate găsi o soluție. Dar prima dată trebuie spus ce e de spus. Am spus: mai pierdem jumate de oră poate, dar dacă sunt lucruri care trebuie spuse, lăsați-i să spună fiecare”, conchide Kelemen Hunor.

Potrivit unor surse, în şedinţa de miercuri liderii PSD şi USR şi-au adresat acuzaţii grave şi s-au ameninţat chiar cu datul în judecată, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, le-ar fi propus şedinţe de terapie.