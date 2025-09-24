Kelemen Hunor respinge speculațiile despre demisia lui Bolojan și exclude criza politică: „Noi avem o criză bugetară”

Întrebat dacă Bolojan a amenințat cu demisia, Kelemen a răspuns categoric: „Nu, nu, deloc. Nici n-a fost pusă problema. Am citit și în presă, dar haideți să clarificăm”.

Referitor la o eventuală discuție cu președintele Nicușor Dan pe acest subiect, Kelemen a declarat: „Nu, n-am discutat deloc. De CCR n-am discutat”.

În privința configurației coaliției, întrebat dacă UDMR ar face parte dintr-un alt guvern, Kelemen a explicat că există mai multe posibilități matematice: „Fără noi, fără USR, cu PSD, PNL, UDMR sau PSD, PNL, USR se poate forma o majoritate foarte mică”.

Kelemen Hunor: Criza politică nu va exista

Întrebat dacă o eventuală plecare a lui Bolojan ar însemna o criza politică în România, Kelemen a spus că refuză să intre în speculații, fiindcă nu se pune problema plecării lui Ilie Bolojan.

Referitor la o eventuală criză politică, președintele UDMR a negat această posibilitate: „Criză politică nu va exista. Noi avem o criză bugetară, avem o criză de credibilitate, dar criză politică nu vom avea”.

„Dacă țara devine, din punct de vedere politic, neguvernabilă, noi nu suntem și nu vom fi în această situație. Indiferent cine pleacă, cine vine, se găsește și premier, și miniștri, și coaliție, și majoritate, și vot în Parlament. Deci, criza politică nu va exista”.

Întrebat cum poate fi redobândită credibilitatea, a răspuns: „Printr-o guvernare corectă și justă și prin sinceritate”.