Lasconi amenință că dă USR în judecată: O gașcă din USR a ajuns să încerce să mă elimine

„Eu știu că dreptatea este de partea mea și îi voi da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț! O gașcǎ din USR a ajuns să încerce sa mă elimine, după ce am fost validată de Congres, în plin proces electoral, fără nicio decizie a unei autorități competente. Este o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid, dar care, în esență, nu are nici legitimitate, nici temei legal. Abuz, despre asta vorbim”, scrie Elena Lasconi, pe Facebook, cu puțin timp înainte de ședința USR în care se decide asupra finanțării în campanie pentru Nicușor Dan.

Lasconi mai spune că le va transmite direct, colegilor săi, în timpul ședinței Comitetului Politic, „că o mână de oameni nu pot confisca acest partid”.

„Dacă tot au ajuns subiect public ședințele noastre interne – și nu eu am generat asta –, spun și aici, să fie clar pentru toată lumea: ședința din această seară este informală. Orice manevră de a pretinde luarea unei așa-numite decizii ar fi ilegală, fără greutate juridică. Este doar o încercare de a manipula percepții. Un abuz făcut cu metodele bolșevice. Vorbim despre o epurare politică în sensul strict: o persoană validată democratic este eliminată, fără explicații, fără o procedură legală, în numele unei așa-zise „discipline de partid”. Eu am curaj să fac dreptate! Și voi face dreptate și pentru mine, și pentru colegii mei din USR, și pentru voi!”, mai scrie Lasconi.

Liderii USR au decis miercuri să-i retragă sprijinul Elenei Lasconi și să-l susțină la prezidențiale pe Nicușor Dan. Ei au invocat un sondaj de opinie în care Lasconi este creditată cu 4,1%, pe locul cinci.