Lasconi nu mai crede în Bolojan: Chiar mi-e frică de ceea ce a anunţat

Lasconi a fost întrebată, vineri, dacă apreciază paşii lui Ilie Bolojan în privinţa restructurărilor anunţate.

„Nu am încredere (în măsurile anunţate de Bolojan - n.r.), chiar mi-e frică de ceea ce au anunţat, pentru că dacă bine vă aduceţi aminte, au anunţat odată că o să taie cheltuielile şi am ajuns la aproape 9% deficit şi cu 100.000 de angajaţi la stat mai mult. Adică mai mulţi angajaţi la stat cu 100.000. Nu am încredere în ceea ce se va întâmpla şi deocamdată nu văd decât un hei-rup şi nu un plan coerent. Tocmai de aceea am fost înlăturaţi şi de la guvernare şi nu am fost doriţi la guvernare pentru că nu am dorit să facem lucrurile de mântuială. Trebuie văzute unde sunt găurile negre ale României şi când spun asta mă refer la companiile de stat unde îşi ţin politicienii prieteni şi rude pe mulţi bani în consilele de administraţie. De asemenea, gândiţi-vă în ce ţară se mai fac achiziţii de iPhone de ultimă generaţie la stat, în ce ţară poliţia are BMW-uri”, spune Lasconi, la Digi24.

Aceasta adaugă că „se aruncă cu banii într-o manieră deşănţată” şi până nu vede un plan coerent şi serios care să fie pus în practică „nu cred în nicio promisiune”.