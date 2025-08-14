Ministrul Dezvoltării: Anghel Saligny alocă 52 de miliarde de lei pentru investiţii, 14 miliarde încă necontractate

„Sunt două măsuri despre care vreau să vă informez şi am informat şi autorităţile locale la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul prim-ministru Borojan astăzi, cu Asociaţia Comunelor, şi anume cele legate de investiţiile la programul Anghel Saligny şi Compania Naţională de Investiţii. La Anghel Saligny, unde totalul programului este de 66 de miliarde de lei, sunt aprobate 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375, în valoare de 52 de miliarde de lei. Astăzi vorbim de 52 de miliarde de lei care sunt contractate pe bugetul de stat pentru Anghel Saligny. Şi 14 miliarde de lei reprezintă 1.383 de investiţii care nu sunt încă contractate. Anul acesta, până la sfârşitul anului, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte, exact pentru a putea asigura finanţarea în principiul apriliei, dar pe investiţiile de PPRR. Anul viitor, respectiv în toamna acestui an, vom lucra la un sistem care să dea o predictibilitate precisă şi completă tuturor unităţilor administrativ-teritoriale care au investiţii pe Anghel Saligny, ceea ce va însemna următorul lucru”, a precizat Attila.

În 2026–2028, fiecare unitate administrativ-teritorială va şti exact fondurile alocate şi termenele de finalizare pentru investiţii, asigurând predictibilitate pentru primării şi antreprenori, spune Ministrul.

„În 2026 sunt 2 milioane de lei, în 2027 încă 3 milioane, şi se finalizează lucrarea. V-am dat un exemplu. De asemenea, în 2026 se va deschide posibilitatea de încheiere de contracte de finanţare, dar cu condiţia ca execuţia lucrărilor să înceapă în 2027. Putem prioritiza aceste investiţii PNRR. În ceea ce priveşte investiţiile pe Compania Naţională de Investiţii, la fel”, precizează Attila.