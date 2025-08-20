Proiectul privind pensiile magistraților depus în campania lui Antonescu a fost respins de Senat

Proiectul depus de Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian în campania electorală a alegerilor prezidențiale din 2025, la solicitarea lui Crin Antonescu.

„Am solicitat coaliției de guvernare să terrminăm odată cu pensiile speciale din magistratură, cu vârstele de pensionare diferite, pentru că trebuie să existe un principiu de echitate pentru toți cetățenii acestei țări. Magistrații care vor intra în magistratură trebuie să iasă la pensie la 65 de ani, precum toți ceilalți cetățeni ai țării”, afirma în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale Crin Antonescu.

Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților pe 23 aprilie, 259 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” și 25 de abțineri.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat recent principalele măsuri din proiectul de reformă a pensiilor magistraților, care va fi inclus în al treilea pachet fiscal. Printre modificările esențiale se numără creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați la 65 de ani, majorarea vechimii minime la 35 de ani și limitarea pensiei la cel mult 70% din salariul net, față de formula actuală care permite pensii mai mari decât venitul din activitate.

Procurorul general, Alex Florenţa, a discutat, marți, cu premierul Ilie Bolojan despre proiectul de reformă a pensiilor speciale. El a susţinut că modalităţile de calcul privind vechimea în magistratură şi vârsta de pensionare trebuie să cunoască o eşalonare reală, pentru a se evita crearea unor dezechilibre şi discriminări. Şeful Parchetului General a mai spus că repunerea în discuţie, periodic, a unor elemente importante ale statutului magistraţilor are efecte negative asupra sistemului de justiţie, mai ales asupra resursei umane.