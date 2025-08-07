Liviu Dragnea a transmis un mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a transmis fostul președinte al PSD

Ion Iliescu a fost o figură proeminentă a politicii româneşti, spune Dragnea: „Un om care a influenţat soarta României în momentele grele în care democraţia încerca să se nască din ruinele comunismului şi dintr-o revoluţie care e încă dezbătută. Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea şi morala în acei ani de după căderea comunismului”.

Dragnea adaugă că Iliescu a fost de patru ori în fruntea statului, de trei ori prin alegeri, „contribuind la evoluţia noastră către destinul nord-atlantic. Meritele şi defectele lui rămân de acum în seama istoriei. Ion Iliescu a fost părintele politic şi spiritual al PSD, un partid pe care l-a înfiinţat, l-a condus şi l-a ajutat să evolueze. PSD îi datorează multe, iar eu, ca fost preşedinte al acestui partid, îi sunt recunoscător pentru ceea ce a construit. Drum bun în istorie, domnule preşedinte! Condoleanţe familiei şi celor apropiaţi!”.