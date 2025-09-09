MAE a emis o atenţionare de călătorie: Evitaţi călătoriile neesenţiale în Nepal

„În contextul deteriorării situaţiei de securitate din Nepal, pe fondul protestelor violente din ultimele zile, MAE a ridicat nivelul de alertă pentru această ţară la 6/9 – „EVITAŢI CĂLĂTORIILE NEESENŢIALE!”.

Cursele aeriene interne şi internaţionale sunt suspendate, fără a exista o perspectivă clară cu privire la reluarea programului normal de zbor”, a transmis MAE.

Ministerul precizează că au fost impuse restricţii de circulaţie în anumite zone şi regiuni, pe o perioadă de timp nedeterminată.

Totodată, MAE semnalează posibile perturbări ale comunicaţiilor în mediul on-line, ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţile locale.

MAE recomandă cetăţenilor români să respecte cu stricteţe restricţiile impuse de autorităţi, să rămână vigilenţi, să evite aglomerările mari de oameni şi zonele în care au loc proteste şi demonstraţii şi să se informeze permanent din surse sigure.

MAE sfătuieşte cetăţenii români aflaţi deja în Nepal să îşi anunţe prezenţa la Ambasada României în India, acreditată şi în Nepal.

Datele de contact ale misiunii diplomatice a României la New Delhi sunt: +91 11 24111015 – apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă; +91 81 30303444 – telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice.

Mai multe proteste violente au avut loc în ţară, în semn de opoziţie faţă de interzicerea reţelelor sociale, ridicată marţi dimineaţă, la o zi după protestele antiguvernamentale soldate cu victime.