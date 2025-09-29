Maia Sandu, declarații după alegerile parlamentare: „Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări”

Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări, a declarat Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, despre atacurile atribuite Kremlinului.

„Kremlinul a încercat să ne dezbine și să lovească în încrederea noastră. Încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați”, a afirmat luni Maia Sandu, după alegerile de duminică în care au câștigat proeuropenii.

„Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este reforma justiției. În democrație societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărarea voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. Iar partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii, mai ales a legii cu privire la finanțare. Acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate”, a adăugat președinta Republicii Moldova.