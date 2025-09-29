Maia Sandu, despre aderarea la Uniunea Europeană: „Nu este treaba Federației Ruse”

Maia Sandu nu a avut niciun mesaj pentru Vladimir Puțin după alegerile parlamentare moldovene, dar a spus că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este treaba Federației Ruse.

Întrebată luni în timpul unei conferințe de presă ce mesaj are pentru Vladimir Puțin, după alegerile de duminică, Maia Sandu a spus că nu are ce să-i transmită președintelui Federației Ruse.

Ea a precizat însă că moldovenii și-au arătat sprijinul pentru aderarea țării la UE și că Federația Rusă nu are treabă cu asta.

„Instrumentele cele mai importante pentru Kremlin de a ne opri pe drumul nostru european, din drumul nostru european, au fost referendumul și aceste alegeri. Vedeți că noi am reușit să susținem aceste două teste importante. Federația Rusă sau Kremlinul, în continuare, va încerca să ne creeze probleme pe diferite paliere, dar nu pot să ne oprească, pentru că, așa cum am văzut și la referendum, și la alegerile parlamentare, majoritatea cetățenilor și-au exprimat opțiunea pentru procesul de aderare la UE. Este decizia noastră, nu este treaba Federației Ruse, așa că fiecare știe ce trebuie să facă”, a adăugat președinta Republicii Moldova.