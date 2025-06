Manole: Vom merge la consultări cu varianta rotativei, unde începe PNL și continuă PSD

PSD merge la consultările de joi cu varianta rotativei, unde începe PNL și continuă PSD, spune purtătorul de cuvânt al PSD, Florin Manole, după o ședință informală a conducerii partidului.

„Toate discuțiile despre măsurile fiscale sunt nefinalizate și vor continua în următoarele zile în spațiu public. Noi am spus și mi se pare un lucru extrem de important de punctat. Tot ceea ce am propus, tot ceea ce am pus pe masa negocierilor în ultimele săptămâni și o vom face și în viitor, vor fi chestiuni publice, vor fi chestiuni asumate, proiecte care să protejeze inclusiv ele. Cum am spus, apropo de unde stă povara fiscală să protejeze, este puterea de cumpărarea cetățenilor cu venituri mici și medii

El afirmă că nu s-a discutat despre nume de miniștri.

„Dacă nu s-a discutat despre nume de miniștri, nici n-aș putea să spun dacă vor fi noi sau vechi”, adaugă el.

„Știti cu certitudine tot ce își dorește PSD în termeni de măsuri publice, știti ce propunem și ce ne dorim de la viitoarea guvernare. Pe de altă parte, consultările de la Cotroceni încep joi, deci nu se pot termina marți. Vom merge cu varianta rotativei, unde începe PNL și continuă PSD”, încheie Manole.