Marius Budăi: PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază!

„PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază! Dacă premierul nu va prelungi plafonarea voi propune în PSD și în Parlament o inițiativă legislativă pentru reintroducerea urgentă a măsurii!”, scrie Budăi, duminică, pe Facebook.

El avertizează că oprirea plafonării ar fi o „catastrofă” pentru românii cu venituri reduse, în contextul inflației crescute.

„Singurii deranjați de plafonare sunt marii retaileri! De ce? Pentru că nu pot crește speculativ prețurile! Deci ei vor speculă, nu concurență! Asta ne arată că nu avem o piață concurențială, ceea ce justifică și mai mult menținerea plafonării!”, continuă social-democratul.

Acesta a mai declarat că în Coaliție nu au avut loc discuții privind această măsură și a aminiti premierului Bolojan că „deciziile majore se iau doar prin consens”.

Declarația fostului ministru vine la o zi după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu a afirmat: „Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, ca prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma sa fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comerciantilor”.