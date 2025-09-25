Budăi acuză USR de „demagogie” pe tema plafonării prețurilor: E bună doar când o propuneți voi?

Deputatul PSD Marius Budăi critică poziția USR privind plafonarea prețurilor, după ce formațiunea a anunțat că vrea să limiteze costul apei vândute în gări și aeroporturi: „E bună doar când o propuneți voi?”.

„Până mai ieri, USR zicea că plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază nu este bună că afectează piața liberă! Azi, apare știrea că USR vrea să pună plafonare la apa vândută în gări și aeroporturi”, a scris Budăi într-un mesaj pe Facebook.

Fostul ministru al Muncii spune că, deși este de acord cu plafonarea prețului la apă în spațiile de transport, consideră că atitudinea USR este una duplicitară.

„Doar pentru că a fost soluția PSD, v-ați opus plafonării la alimente? Deci plafonarea este bună dacă o propuneți voi, dar este rea dacă o propune PSD?!”, a adăugat acesta.

Budăi a concluzionat că măsurile social-democraților au devenit o sursă de inspirație pentru partenerii de coaliție, chiar și pentru cei care, anterior, le criticau.

„Demagogie pură, dar mă bucur să văd că soluțiile bune ale PSD sunt o sursă de inspirație pentru partenerii din Coaliție!”, a transmis social-democratul.

Mai mulți parlamentari USR propun, printr-o inițiativă legislativă, ca apa îmbuteliată în recipiente de 0,5l și vândută în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori să aibă un preț plafonat de 3 lei.